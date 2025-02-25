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Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
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Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede iki bölge için 1,72 milyar dolar teklif alındı. 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak. 2027'de başlayacak yeni dönemde, muayene hizmetlerini karşılamak için ücretsiz bir çağrı merkezi kurulacak.

Araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesine yönelik ihale dün yapılırken, 2027'de başlayacak yeni dönemde randevu alınması ile muayenelere ilişkin talep ve şikayetleri karşılamak için ücretsiz çağrı merkezi kurulması gerekecek.

Türkiye'deki araç muayene hizmetleri kuzey ve güney olarak iki bölge halinde 20 Aralık 2004'te yapılan ihaleyle özelleştirilmiş, yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek.

İKİ BÖLGE HALİNDE İHALE DÜZENLENDİ

Mevcut sözleşmelerin süresinin 2027'de sona erecek olması ve sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için 2027-2047 döneminde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge halinde özelleştirmesine yönelik ihale süreci başlatılmıştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca dün yapılan ihalede, 20 yıllık imtiyaz hakkı bedeli olarak MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ-Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB-VTV Norte SA) tarafından 1. bölge araç muayene hizmetlerine ilişkin 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetlerine ilişkin 890 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verildi.

KAMU PAYI GİDEREK ARTACAK

Teknik olarak sonuçlanan ihalelerde, Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile Danıştay görüşünün alınmasını takiben imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak. Alıcı firma, özelleştirme bedeli haricinde mevcut uygulamada olduğu gibi tahsil edeceği muayene ücretlerinden ilgili mevzuatta belirlenen oranda kamu payı ödemesini yapacak. Mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA HİZMET

Araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımlarla, muayene hizmetleri kamu bütçesine yük getirmeden özel sektör aracılığıyla yürütülecek. Bu çerçevede, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni imtiyaz dönemine ilişkin ihale şartnamesine göre, başlangıç yatırımı olarak 125'i 1. bölgede, 124'ü 2. bölgede olmak üzere 249 sabit istasyon ve 10 motosiklet istasyonu kurulacak. Ayrıca, 47'si 1. bölgede ve 46'sı 2. bölgede olmak üzere 93 seyyar istasyon hizmete girecek. Bu kapsamda, trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarında yürütülecek.

KREDİ KARTI KOMİSYONU VATANDAŞA YANSITILMAYACAK

Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak. Türkiye'de büyük bölümü otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken işletici, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açabilecek. Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar vatandaşa yansıtılmayacak.

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ SUNULACAK

İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak. Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.

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Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSelman:

aboo hizmete bak sen ücretsiz çağrı merkezi gözlerim yaşardı ondanda kallavi bir ücret alsaydınız bari ayıp etmişsiniz.

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Haber YorumlarıR-E KARA KARTAL null:

zaten aracı ne zaman muayeneye götürsem far ayarlarını da yaptırsam far ayarları hep arızalı çıkıyor orada onlar orada bedava ücretsiz olarak yapsınlar

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Haber YorumlarıCengiz Ceylan:

soğukta sıcakta insanların bekleyeceği bir alan bile yok. Aldıkları ücrete karşılık yaptıkları hizmet sıfır

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Özelleştirin herşeyi millette iyi birşey sansın..

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Haber YorumlarıAli:

Bende merak ediyordum bu yıl bizi kim Silkecek diye :)))

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Haber Yorumlarıserdar sabah:

Demek ki randevu ücreti de ödemişiz. Müjdeden öyle anlaşılıyor.

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Haber Yorumlarıerkan gyurt:

hazineye aktarılan oranlara bakınız.

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Yok canım vallaha mı.

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Haber YorumlarıVEFA:

Yine Vatandaşı düdükleme ihalesi mi yapmışlar. Bu Akkoyunlar yüzünden düdüklene düdüklene vatandaşın hiç hali, dermanı kalmadı. Yazık!!

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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Hizmet. e bak ne büyük Hizmet milleti ne yerine koyuyorlar........ALLAH ıslah eylesin bunları

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