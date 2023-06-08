Apple'dan son bir ayda 3. zam! En ucuz telefon 19 bin 499 liradan 21 bin 999 liraya çıktı

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından ülkede birçok ürüne zam gelirken, Apple Türkiye de ürünlerine yeniden zam yaptı. Son bir ayda 3. kez fiyat artışına giden Apple'ın en ucuz telefonunun fiyatı 19 bin 499 liradan 21 bin 999 liraya çıktı.

Apple Türkiye, pazartesi gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinden sonra yaptığı zammın ardından bir zam daha yaptı. Son bir ay içinde 3. kez ürün fiyatlarını artıran Apple'ın bu son zammıyla birlikte markanın en ucuz telefonu iPhone SE (64GB) 19 bin 499 liradan 21 bin 999 liraya, en pahalı modeli 14 Pro Max (1 TB) 67 bin 999 TL'den 76 bin 499'ye satılıyor.

FİYATI YÜKSELEN BAZI ÜRÜNLER LİSTEDE

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski (5 Haziran'daki zamlı fiyatlar) ve yeni fiyatları şöyle yansıdı:

iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 37.999 TL / Yeni fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 40.999 TL / Yeni fiyatı: 45.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 46.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 41.999 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 44.999 TL / Yeni fiyatı: 50.499 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 50.999 TL / Yeni fiyatı: 57.499 TL

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

iPhone 14 Pro 128 GB

Eski fiyatı: 48.999 TL / Yeni fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB

Eski fiyatı: 51.999 TL / Yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 14 Pro 512 GB

Eski fiyatı: 57.999 TL / Yeni fiyatı: 65.499 TL

iPhone 14 Pro 1 TB

Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 72.499 TL

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Eski fiyatı: 52.999 TL / Yeni fiyatı: 58.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB

Eski fiyatı: 55.999 TL / Yeni fiyatı: 62.499 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB

Eski fiyatı: 61.999 TL / Yeni fiyatı: 69.499 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB

Eski fiyatı: 67.999 TL / Yeni fiyatı: 76.499 TL

iPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyatı: 28.499 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB

Eski fiyatı: 31.499 TL / Yeni fiyatı: 35.499 TL

iPhone 13 mini 512 GB

Eski fiyatı: 37.499 TL / Yeni fiyatı: 42.499 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyatı: 31.999 TL / Yeni fiyatı: 35.999 TL

iPhone 13 256 GB

Eski fiyatı: 34.999 TL / Yeni fiyatı: 39.499 TL

iPhone 13 512 GB

Eski fiyatı: 40.999 TL / Yeni fiyatı: 46.499 TL

iPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB

Eski fiyatı: 19.499 TL / Yeni fiyatı: 21.999 TL

iPhone SE 128 GB

Eski fiyatı: 20.999 TL / Yeni fiyatı: 23.699 TL

iPhone SE 256 GB

Eski fiyatı: 23.999 TL / Yeni fiyatı: 27.199 TL

iPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB

Eski fiyatı: 28.499 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TL

iPhone 12 128 GB

Eski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 33.699 TL

iPhone 12 256 GB

Eski fiyatı: 32.999 TL / Yeni fiyatı: 37.199 TL

İPAD FİYATLARI



iPad Pro

11 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 22.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 25.499 TL

12.9 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 32.499 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 35.999 TL

iPad Air

64 GB eski başlangıç fiyatı: 17.299 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 18.999 TL

256 GB eski başlangıç fiyatı: 21.299 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 23.499 TL

iPad 10. nesil

64 GB eski fiyatı: 12.799 TL / Yeni fiyatı: 14.299 TL

256 GB eski fiyatı: 16.799 TL / Yeni fiyatı: 18.799 TL

iPad 9. nesil

64 GB eski fiyatı: 9.499 TL / Yeni fiyatı: 10.499 TL

256 GB eski fiyatı: 13.499 TL / Yeni fiyatı: 14.999 TL

iPad mini

64 GB eski fiyatı: 14.799 TL / Yeni fiyatı: 16.299 TL

256 GB eski fiyatı: 18.799 TL / Yeni fiyatı: 20.799 TL