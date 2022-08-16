Anzer balında sağım başladı; 1 ton ön sipariş var

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

İkizdere'ye bağlı Anzer Yaylası'nda arıcılar, mayıs ayından itibaren kovanlarını yerleştirdi. Yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayan arılar, 15 Ağustos'a kadar bal üretti. Üretilen balın sağımı ise 1 hafta sürecek. Üreticiler, coğrafi işaret tescili alan ballarına tahlil yaptırdıktan sonra onay alıp, kavanozlayarak, satışa sunacak. Sınırlı miktarda üretilen Anzer balının satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar da kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

Anzer balının coğrafi işaret aldığını hatırlatan Kan "Anzer'de birçok kooperatif var. Bizim arzumuz; birleşerek, tek kooperatif altında ve tek Anzer balı şeklinde satışını yapmak. Diğer kooperatifteki yönetim kurulu başkanlarımızla köylülerimizle üreticilerimizle hep istişare yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda tek Anzer balı olarak tüm tüketicilerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.