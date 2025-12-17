Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden kuyumcu ve emlakçılara denetim

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kuyumcu ve emlakçılara yönelik denetim yapıldı. Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan, Antalya'da 618 kuyumcu ve 8 bin 361 emlakçının yetki belgesine sahip olduğunu belirtti. Akdoğan ayrıca 2025 yılında yapılan denetimlerde 4 bin 326 firmada 13 bin 168 üründe aykırılık tespit edildiğini ve toplam 41 milyon 689 bin 888 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan kuyumcu ticareti yapılması yönetmeliğine uygunluk ve emlakçılara yönelik denetim yapıldı. Haksız rekabet ve kayıt dışının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan denetimlerde iletmelerin yetki belgesi, kayıt dışı ve imitasyon satış yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan, "Perakende kuyumculuk sektörüne ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışının önlenmesi amacıyla bakanlığımız tarafından kuyum ticareti düzenlenmesi hakkında bir yönetmelik çıkartıldı. 2021 yılında çıkartılan bu yönetmelik sayesinde de perakende kuyumculuk iştigal edilecek işletmelerin kuyum ticareti yetki belgesi alması zorunluluğu getirildi" dedi.

"618 kuyumcuda yetki belgesi var"

Antalya'da bin 554 başvuru yapıldığını ve 618'inin onaylandığını yetki belgesi bulunmayan hiçbir işletmenin kuyumculuk faaliyeti yürütemeyeceğini belirten Akdoğan, "Yetki belgesini almadan hiçbir işletme kuyumculuk yapamayacak veya başka işlerle de uğraşamayacak. İmitasyon ürünlerde satamayacak. Sadece kuyumculukla uğraştıkları şeyleri satabilecekler. Bu sayede de hem kayıt dışı satışlar da önlenmiş olacak. Biz Ticaret İl Müdürlüğü olarak da zaten bu yetki belgelerini hangi yerde iştigal yapıyorsa o yerde bulunan ticaret il müdürlükleri tarafından verilmektedir. Şu ana kadar bin 554 tane başvuru yapılmış ve 618 tanesini de onaylanmış yetki belgesi var. Şu anda burada kuyumculuk yetki belgesi var mı, başka bir işle uğraşıyor mu, imitasyon ürün var mı, bunlara bakıyoruz. Her gün 20 ekip şeklinde devamlı bütün rutin denetim yapmaktayız. Hem etiket denetimi, ticaret, kuyumculuk, haksız fiyat artışı yani değişik alanlarda biz denetimleri için sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Haksız rekabeti ve kayıt dışılığı ortadan kaldırılıyor"

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında yönetmeliğe yönelik denetimlerinde devam ettiğinin altını çizen Antalya Ticaret İl Müdür Vekili Sebahat Akdoğan, "Emlak sektöründe düzeni sağlamak, tüketicileri korumak ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda emlak yetki belgesi alınması zorunlu kalınmıştır. Yönetmelik kapsamında emlakçılık faaliyeti yetki belgesi olmadan yapılamaz. Bu sayede de emlak sektörünün alanında uzman kişiler tarafından yapılması ve oluşabilecek ticari sorunların giderilmesi, daha verimli şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır. Vatandaşların sahte veya yetkisiz emlakçılarla mağdur edilmesini önleniyor, emlak sektöründe güven ve şeffaflığı sağlanıyor, haksız rekabeti ve kayıt dışılığı ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu.

"Yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelere itibar etmeyin"

Emlakçıların ilan verebilmeleri için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EIDS) kullanmak zorunda olduklarını vurgulayan 17 bin 199 emlakçını yetki belgesi için başvuruda bulunduğunu ve 8 bin 361'inin onaylandığını belirten Akdoğan, "Bu sayede, gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya aldatıcı ilanlara izin verilmemektedir. İlanların taşınmaz sahibi veya yetkili emlak işletmesi tarafından verilip verilmediği kontrol altına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde idari para cezaları, yetki belgesinin askıya alınması veya iptali gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, emlak sektöründe hem vatandaşın hem de işini düzgün yapan emlak işletmelerinin korunmasını hedeflemektedir. Denetimler kararlılıkla sürdürülmekte olup, vatandaşlarımızın yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelere itibar etmemeleri büyük önem taşımaktadır" dedi.

"13 bin 168 üründe aykırılık tespit edildi"

Akdoğan ayrıca 2025 yılında yapılan denetimlerde 4 bin 326 firmada 13 bin 168 üründe aykırılık tespit edildiğini ve toplam 41 milyon 689 bin 888 lira idari para cezası uygulandığını belirterek "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 48 bin 574 firma denetlendi. Denetimlerde 5 milyon 592 bin 14 ürün incelenirken, 4 bin 326 firmada 13 bin 168 üründe aykırılık tespit edildi. Bu kapsamda toplam 41 milyon 689 bin 888 lira idari para cezası uygulandı. 6585 sayılı kanun kapsamında yapılan haksız fiyat artışı denetimlerinde ise 788 firma ve 35 bin 172 ürün denetlendi. 128 firmada 262 üründe aykırılık belirlenirken, tespit edilen ihlaller bakanlığa bildirilerek cezai işlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA