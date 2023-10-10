Antalya Ticaret Borsası, Kesme Çiçek İhracatını Geliştirmek İçin URGE Projesi Başlattı

Tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için çalışmalar yapan Antalya Ticaret Borsası (ATB), kesme çiçek üretimi ve ticaretini artırmak amacıyla "Antalya'nın Kesme Çiçek İhracatının Geliştirilmesi URGE Proje"sini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde çiçeğin merkezi Kolombiya'ya giden iyi uygulama örneği inceleme heyeti, kesme çiçeğin üretiminden ticaretine, nakliyesine kadar bir çok konuyla ilgili bilgi sahibi oldu, çok sayıda temasta bulundu.

ATB Başkanı Ali Çandır başkanlığındaki heyet, ilk olarak Bogota'da Geoflora ve SB Talee firmalarının üretim alanlarını ziyaret etti. Firmaların standart ve sprey karanfil üretimi, ihracatı hakkında teknik incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Asocolflores Birliği Başkanı Augusto Solano'dan dünya ve Kolombiya karanfil üretimi ve ticareti hakkında bilgi aldı. Daha sonra Hilverda Flores, Louisiana Farm, Saga Flowers'ı ziyaret edene heyet, karanfil, gerbera, astromedia ve gülde fide üretimi, üretim teknikleri, zararlılarla mücadele yöntemlerini inceleyen heyet, lojistik hakkında da bilgi aldı. Heyet, Bogota'da Proflora Fuarı'nı da ziyaret etti. Kolombiya kesme çiçek üreticileri ile inovasyon ve eğitim konusunda çalışmalar yapan Ceniflores İnovasyon merkezi yetkilileriyle bir araya gelen heyet, Kuehne Nagel Lojistik Şirketi yetkililerinden Kolombiya'nın havayolu ile kesme çiçek taşımacılığı hakkında bilgi aldı. Cartagena'da DSV Lojistik ve DTB Lojistik şirketlerini ziyaret etti. Cartagena Limanı'nda deniz yolu ile kesme çiçek taşımacılığı hakkında bilgi alan heyet, Karayip Tarım Kalkınma Kurumu yetkilileriyle bir araya gelerek bölgenin tarımsal üretimi ve ticaretiyle ilgili bilgilendi.

"Kesme çiçek sektörünün önünü açacak"

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Bogota Ticaret Müşaviri Muhammet Hartavi ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türkiye'den kesme çiçek üretimi ve ihracatını geliştirmek için Kolombiya'da gelen heyetle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası olarak tarım sektörünün gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtirken, daha önce yaş meyve sebze, tıbbi aromatik bitki sektörlerinde yapılan URGE projelerinin bu sefer kesme çiçek sektöründe yaptıklarını kaydetti. Antalya'nın kesme çiçek üretiminde iyi bir noktada olduğunu ancak ticareti ve nakliyesinde zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Çandır, "Kolombiya kesme çiçek sektöründe iyi bir noktada. Bizler de kesme çiçek sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin Kolombiyalı üretici ve tüccarların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak için teknik geziyi düzenledik. Son derece verimli temaslar gerçekleştirildi. URGE projemiz Antalya'da kesme çiçek sektörünün önünü açacaktır" diye konuştu. - ANTALYA