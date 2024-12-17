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Antalya Ticaret Borsası Japonya'da Ticari Temaslarda Bulundu

Antalya Ticaret Borsası Japonya'da Ticari Temaslarda Bulundu
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Antalya Ticaret Borsası, URGE projesi kapsamında Japonya'da yaş sebze meyve ticaretini geliştirmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Tokyo Ota Merkez Hali ve Osaka Halini ziyaret etti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında Japon pazarında temaslarda bulundu.

Antalya Ticaret Borsası Yaş Sebze Meyve İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi kapsamında üyelerini, yaş sebze meyve ticaretini geliştirmek amacıyla uzak doğu pazarının en önemli merkezlerinden biri olan Japonya'ya götürdü. ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığındaki heyet, dünyanın en büyük hallerinden biri olan Tokyo Ota Merkez Hali'ni ziyaret ederek, hal işleyişi hakkında bilgi. Üyeler, haldeki ithalatçı firmalarla ticari görüşmeler de gerçekleştirdi.

Ticaret müşavirinden bilgi aldılar

Japon ithalatçı firmalarla B2B toplantısında bir araya gelen üyeler, ticari iş birliği sağlayacak ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Üyeler, Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz'dan Japonya yaş sebze meyve sektörü ve ticaretiyle ilgili bilgi aldı. Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, Mukaddes Nur Yılmaz'a gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ederken, günün anısına plaket takdim etti. Heyet, meyve sebze fiyat araştırması için Tokyo'da yerel ve zincir market ziyaretlerinde de bulundu. Antalya Ticaret Borsası heyeti, Osaka'da da temaslarda bulundu. ATB üyeleri, ticari iş birliği sağlamak için Osaka'da ithalatçı firmalarla B2B toplantısı gerçekleştirdi. Osaka Halini ziyaret eden heyet, hal yönetiminden hal işleyişi ve firmalar hakkında bilgi aldı.

Uzak doğu pazarı önemli

Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül, bitkisel üretimde lider olan Antalya'nın yaş sebze meyvede önemli bir ticari hacme sahip olduğunu belirtirken, Antalya'da üretilen kaliteli ürünleri dünya pazarı ile buluşturmak istediklerini kaydetti. Borsa olarak bir çok ülkeye çeşitli sektörlerde ticari heyetler götürdüklerini hatırlatan Bülbül, yaş sebze meyvede ihracatı artırmak için ATB UR-GE heyetini Japon firmalarla buluşturduklarını kaydetti. Bülbül, uzak doğunun en önemli pazarlarından biri olan Japonya'da önemli ticari görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtirken, "Antalya Ticaret Borsası olarak ürünlerimizi dünya pazarı ile buluşturmak için çalışıyoruz. En önemli hedefimiz ürettiğimiz ürünleri ihracata yönlendirmek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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