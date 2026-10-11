Antalya Serik'te nar hasadı yağış uyarısıyla erken başladı; tarlada kilosu 15-30 TL

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıla göre rekoltesi yüksek olan ve tarlada kilogramı 15 ile 30 TL arasında alıcı bulan narın hasadı, yağış uyarısı nedeniyle erken başladı.

Antalya'nın önemli tarım merkezlerinden Serik'te nar hasadı, yaklaşan yağışlı hava tahminleri nedeniyle planlanandan erken başladı. Rekoltenin geçen yıla göre yüksek olduğu sezonda, hava şartlarından dolayı kalitede kısmi düşüşler yaşanırken, artan işçilik ve depo maliyetleri nedeniyle piyasada tüccar sayısının azaldığı belirtiliyor. Toplanan narlar yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Yağış uyarısı hasadı öne çekti

Narenciye soğuk hava deposu sahibi Mithat Yıldırım, hava şartlarının yağışlı gösterilmesi nedeniyle hasada mecburiyetten biraz erken başladıklarını ifade etti. Sezonu değerlendiren Yıldırım, "Bereketli bir yıl, geçen yıla göre rekolte biraz yüksek. Ancak hava şartlarından dolayı kalitede geçen yıla kıyasla biraz düşüş var. Yine de verim oldukça güzel" dedi.

Tarlada nar fiyatları 15-30 lira arasında

Tarladaki güncel alım fiyatlarına değinen Yıldırım, kalitesine göre narların 15 ile 30 lira arasından satın alındığını belirtti. Bakımlı ve kaliteli ürün yetiştiren üreticinin yüzünün güldüğünü vurgulayan Yıldırım, piyasadaki durgunluğun nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Geçen yıllara nazaran tüccarlar az, talepte azalma var. Piyasada çok mal var; tüccarlar şu an kaliteli narları tercih edip aldı, bakımsız olan narlar ise bekliyor. Meyve suyu fabrikalarına gidecek sulu narlar ayrıştırıldıktan sonra, sofralık narlar koruyucu poşetlerle soğuk hava depolarında aralık, ocak, şubat ve mart aylarına kadar muhafaza edilebiliyor" diye konuştu.

Rotada Rusya ve Avrupa var

Hasat edilen narların yolculuğunu anlatan nakliye sektöründe taşımacılık işiyle uğraşan Emre Kaptan, ekim ayı itibarıyla başlayan kesimlerin Serik ve Finike'de yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Narların işletmelerde sınıflarına göre ayrıldığını belirten Kaptan, "Toplanan narlar işlenip kasalara konuyor, ardından soğuk hava depolarına alınıyor. Talebe göre yurt dışı ve yurt içine sevk ediliyor. Şu anda ağırlıklı olarak Rusya pazarına çalışıyoruz, ancak Avrupa'ya da ciddi gönderimler var" şeklinde konuştu.

"Bu işle ev sahibi oldum"

Nar hasadı ve narenciye işleme tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarım işçilerine de ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Mersin'den gelerek Serik'e yerleşen ve 3 yıldır aynı tesiste çalışan Hamide Okur, hayatını narenciye işine adayanlardan sadece biri.

45 yıldır İzmir, Mersin, Isparta ve Bursa gibi pek çok şehirde narenciye işçiliği yaptığını söyleyen Okur, "Hiç evlenmedim, hayatım boyunca hep bu işi yaptım. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Bu işten kazandığım parayla kendi evimi aldım, şu an emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum" diyerek sektörün emeğe dayalı yüzünü gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı