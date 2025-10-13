Antalya'da Pamuk Hasadı Başladı

ERTUĞRUL GÜN - Antalya'da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen pamuk, kalitesiyle öne çıkıyor.

Turizmin yanında tarım kenti de olan Antalya'da, iklim koşulları dolayısıyla birbirinden farklı ürünler yetiştiriliyor. Kentte, çiftçilerin ekim yaptığı ürünler arasında pamuk da yer alıyor.

Sağladığı kazanç dolayısıyla "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat heyecanı yaşanıyor.

Yaklaşık 1500 çiftçinin pamuk üretimi yaptığı tarlalarda, hasat dönemi eylül sonunda başladı. Beyaza bürünen tarlalar, adeta görsel şölen sunuyor.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), bu yıl da çiftçilerin ürünlerini tarladan alıp, çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra satışa sunuyor.

İl genelinde 1980'li yıllarda 100 bin tonun üzerinde yapılan pamuk üretimi, 2000'li yıllarda 8 bin tonlara kadar düştü. Son dönemde bazı üreticilerin tekrar pamuğa yönelmesiyle üretim yaklaşık 17 bin tonlara kadar çıktı.

Antalya'da 40 bin dekar alanda üretim yapılıyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, Antalya'nın sadece turizmin değil tarımsal üretimin de güçlü merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte üretimi yapılan önemli ürünlerden birinin de pamuk olduğunu belirten Çandır, pamuğun, tekstil sanayisinden yağ sanayine kadar pek çok sektöre ham madde sağlayan stratejik bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Türkiye genelinde pamuk ekim alanının yaklaşık 4,7 milyon dekar olduğunu kaydeden Çandır, "Bir dönem Antalya ekonomisi pamuk üzerine kuruluydu. Şu anda 40 bin dekar alanda üretimimizle Türkiye üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çandır, geçen yıl 17 bin ton pamuk üretimi yapıldığını, bu yıl da bu civarlarda bir rekolte beklendiğini belirtti.

Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda Antalya'nın pamuk üretimi ve ticaretinde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu anlatan Çandır, o dönemde kentte faaliyet gösteren tekstil fabrikalarının ve çırçır tesislerinin Antalya ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Antalya iklimi kaliteyi artırıyor

Antalya'nın ikliminden dolayı yetiştirilen pamukların kaliteli olduğunu ifade eden Çandır, "Pamuğu kaliteli ve değerli yapan lif uzunluğu ve lif inceliğidir. Antalya iklimi, toprak yapısı ve en önemlisi de nem faktörü bu bölgede yetişen pamukların daha kaliteli olmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.

Bugün pamuğun güçlü konumunu büyük ölçüde kaybettiğini ancak çiftçilerin modern sulama sistemleri ve verimli tohum çeşitleriyle üretimi sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Çandır, şunları söyledi:

"Pamuk bölgemiz için hem istihdam hem de sanayi açısından hala büyük önem taşıyor. Bölgemizde yetiştirilen pamuğun kalitesinin hem ithallerden hem de Türkiye genelinden daha iyi olduğu kullanıcılar tarafından belirtiliyor. Antalya, pamukta küçük bir üretim payına sahip görünse de kaliteli ürün yapısı ve yüksek verimiyle ülke ortalamasının üzerinde bir başarı göstermektedir. Bu yönüyle pamuk, kentimizin tarımsal çeşitliliğini ve üretim kültürünü simgeleyen önemli bir ürün olmaya devam etmektedir."

"Bölgenin pamuğu daha çok tercih ediliyor"

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili İrfan Taslak da Antalya'daki pamuk üretiminde Aksu'nun önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bahçelerde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Taslak, mayısta ekilen tohumların yaz döneminde olgunlaştığını ve eylül sonu itibarıyla hasadın başladığını bildirdi.

Kendilerinin de sahada olduklarını ve ürün verimliliği konusunda sık sık denetim yaptıklarını anlatan Taslak, bölgede üretilen pamuğun kaliteli olduğunu ve alıcılar tarafından daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Aksu'da pamuk üretimi yapan Selahattin Çoban da topladıkları pamukları ANTBİRLİK depolarına götürdüklerini ve oradan da Türkiye'nin dört bir yanına satışı gerçekleştirildiğini ifade etti.