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Çilek fiyatlarında bir aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çilek fiyatları, üreticilerin maliyetlerini karşılayamayacak seviyelere geriledi. Bir ay önce kilogramı 400 TL'den satılan çilek, şu anda 90 TL civarına düştü. Üreticiler, maliyetlerin artması ve aracılardaki fiyat farkları nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 4 bin dekar alanda üretilen çileğin kilogram fiyatı, 400 TL seviyelerindeyken 90 TL'ye kadar geriledi.
Yaklaşık 1 ay önce kilogramı 300-400 TL arasında satılan çilek, serada ortalama 90 TL'ye düşmüş durumda. Çilek üreticisi Emine Peker, Aralık ayında hasada başladıklarını ve başlangıçta kilosunu 400 TL'ye sattıkları çileklerinin, bir ay içinde 90 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. Peker, 10 dekar alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bir ay önce 400 TL'den çilek sattık. Bu sene rakamlar bu şekilde giderse en azından emeklerimizin karşılığını alırız diye sevindik. Ancak fiyatlar hızla düşerek 250 TL'ye indi. Şu an ise 90-100 TL civarında satıyoruz. Haftada iki defa hasat yapıyoruz ve her hasat yaklaşık 600 kilo civarında oluyor" dedi.

Seradaki çileğin fiyatı 1 ayda dip yaptı: Fiyatı 400 TL'den 90 TL'ye düştü

"YETİŞTİRMESİ ZOR, RAF ÖMRÜ KISA"

Çileklerin yetiştirilmesinin oldukça zor ve maliyetli olduğunu ifade eden Peker, "Çilek, hassas ve raf ömrü kısa bir meyve. Bin bir zorlukla yetiştiriyoruz. Ürettiklerimizi hemen toplar toplamaz satışa göndermemiz gerekiyor. Çilek üretimi, patlıcan ya da kabak gibi diğer sebzelere göre çok daha fazla işçilik gerektiriyor" şeklinde belirtti. Maliyetlerin arttığını anlatan Peker, "Maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çilek fiyatlarının 200-250 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Ancak şu an bu rakamlarla maliyetlerimizi karşılamamız mümkün değil" dedi. Peker, aracılara yönelik düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Seradaki çileğin fiyatı 1 ayda dip yaptı: Fiyatı 400 TL'den 90 TL'ye düştü

"ARACILAR ARASINDAKİ FARKLAR NEDENİYLE ÜRETİCİNİN KAZANCI DÜŞÜYOR"

Üretici Aslan Peker ise, "Aracılar arasındaki farklar nedeniyle üreticinin kazancı düşüyor. Maliyetler iki katına çıkmışken bu fiyatlarla zorluk yaşıyoruz" dedi.

Seradaki çileğin fiyatı 1 ayda dip yaptı: Fiyatı 400 TL'den 90 TL'ye düştü

Çilek fiyatlarında bir aydaki değişim görenleri şaşkına çevirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih:

Sana göre kötü...bize göre 90 TL bile çok pahalı asla alamayiz...90 TL ye ...en fazla 50 olması gerekli halk yemesi icin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOrhan kara:

çilek ucuz bu sene 1000 TL olsun kilosu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımustafa karasal:

yetiştirmesi diğer ürünlere göre o kadar zor değil. Tek zorluk pazar süresinin kısa olması ve pazarlama. (pazar yok, üretici fiyatı ile market fiyatı arasındaki uçurum)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

vicdanınız kurusun başka bir şey demedim

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