Sıcak hava Bursa siyah incirini vurdu: Üretimde yüzde 50 düşüş yaşandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde, sıcak hava nedeniyle Bursa siyah incir rekoltesinin yarı yarıya azaldığı ifade edildi.

İncir üreticileri bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla rekoltede artış beklerken, hava şartları nedeni ile rekoltede yüzde 50 düşüş beklendiğine dikkat çekti.

AŞIRI SICAKLAR REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

İncir üreticisi Mesut Şanlı, aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu yıl rekoltede düşüş olduğunu söyledi. Aşırı sıcaklar başlamadan önce incir ağaçlarında çok iyi ham incir olduğunu söyleyen Şanlı, "Geçen yıla göre bu yıl rekoltede yüzde 30 civarında bir artış bekliyorduk. Fakat sonradan mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklar olmasından dolayı incirlerimizin yarısı döküldü. Hasatta bu yıl yüzde elli oranında düşüş bekliyoruz. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise bu yıl kalite, geçen yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

200 ADET İNCİR AĞACINDAN 8 TON İNCİR TOPLANMASI BEKLENİYOR

Ürünlü köyündeki incir bahçesinde 200 adet Bursa siyah incir ağacının olduğunu söyleyen Şanlı, "20 dönüm arazide kurulu bahçemizde 200 adet incir ağaçlarımız var. Havalar bu yıl oldukça sıcak geçti. Aşırı sıcaklar ve erkek incirin olmamasından dolayı geçen yıla göre yüzde elli düşüş olacak. Fakat kalanlarda daha büyük ve iri olacak. Geçtiğimiz yıl 15 ton civarında siyah incir hasadı yapmıştık. Bu yıl 7-8 ton arasında kalacak. Aşırı hava sıcaklığının yanında poyrazlar gündoğumundan esti. Birde tohumlama yaptığımız erkek incirler erken kurudu. Yerine yenisini asamadık. Dolayısı ile incirlerin dökülmesine neden oldu. Dolayısı ile meyve az olacak" dedi.

YÜZDE 50 REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANDI

İncir ağaçlarına kesinlikle fenni gübre atmadıklarını dikkat çeken Şanlı, "İncirlerimize kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Hayvan gübresi ile besleme yapıyoruz. Her şey doğal. Ürünlü 800 rakımlı bir köydür. Bursa siyah incir ağacı olan incir ağaçlarımız bölgemize zaten yıllar önce uyum sağladı. Lezzet ve tat olarak kalitesi tartışılmaz. Aroması muhteşemdir. 7-8 tanesi bir kilogram gelmektedir. Ürünlü köyümüzde rekoltede sadece bizde değil, yerli incirlerde de aynı şekilde rekoltede düşüş vardır. Aşırı sıcaklar maalesef bizi çok etkiledi. Yüzde 30 civarında rekolte de artış beklerken, yüzde 50 düşüş yaşadık" diye konuştu.