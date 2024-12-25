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Ankara Sanayi Odası: Dış Ticaret Verileri Sanayi Sektöründeki Zorlukları Gösteriyor

Ankara Sanayi Odası: Dış Ticaret Verileri Sanayi Sektöründeki Zorlukları Gösteriyor
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ASO Başkanı Seyit Ardıç, yılın ilk 11 ayındaki dış ticaret verilerinin sanayi sektöründeki sorunları yansıttığını belirtti. İhracat artarken, ithalat azaldı. Sanayi üretimindeki daralma ve enflasyonla mücadeledeki sıkı politikalar, sektörde baskı oluşturuyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yılın ilk 11 ayına ait dış ticaret verilerinin üretimde yaşanılan zorlukları yansıttığını belirterek, "TÜİK rakamlarına göre Ocak-Kasım döneminde ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarken, ithalat ise yüzde 6,4 azaldı" dedi.

ASO Aralık ayı Toplantısı, ASO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılının sanayi sektöründeki sorunları ve güncel ekonomik gelişmeler ele alındı. Toplantıda konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ekonominin yüzde 2,1 büyürken, üst üste iki çeyrek daralma yaşadığına dikkati çekerek, "Sanayi sektörü ise son iki çeyrekte ortalama yüzde 2 daralarak, diğer sektörlerden negatif ayrıştı. Dezenflasyonist süreç, sektörler arasında farklılaşmaya neden olurken, sanayi sektörü üzerinde baskı artmaya devam ediyor. Sanayi tarafında iki çeyrek üst üste yaşanan daralma, enflasyonla mücadelede büyük bedelin sanayi tarafına yüklendiğini gösteriyor" diye konuştu.

İnşaat yatırımları hızlanırken, makine yatırımlarında daralmanın devam ettiğini söyleyen Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların en önemli etkisi makine ve teçhizat yatırımlarında görülüyor. 2019'dan bu yana ilk kez iki çeyrek üst üste daralmaya işaret eden makine ve teçhizat yatırımları, 3. çeyrekte yüzde 8,6 azaldı. Bu düşüş önümüzdeki dönemde büyümeyi zayıflatacak bir gelişmedir. Son dönemde, en önemli dış pazarlarımızda devam eden durgunluk ihracat artış potansiyelimizi sınırlandırırken, iç piyasadaki talep de zayıflamaya devam ediyor. Bu durum finansmandaki sıkılaşma ile birleşince, sanayi üretiminde daralma ve ihracat büyümesinde yavaşlama yaşıyoruz."

"Yıllık sanayi cirosu ise Ekim ayında enflasyonun yüzde 37,2 altında kaldı"

Ardıç, sanayi üretim endeksinin yıllık bazda 6 aydır gerilediğini vurgulayarak, "Son 3 yılda mal ve hizmet tüketimi reel olarak yüzde 62 artarken sanayi üretimde büyüme ise neredeyse sıfır. İmalat PMI endeksi sekiz aydır 50 eşik değerinin altında gerçekleşiyor. Ekim'de olduğu gibi Kasım ayında da yeni siparişler takip edilen on sektörden dokuzunda yavaşladı. Yıllık sanayi cirosu ise Ekim ayında enflasyonun yüzde 37,2 altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 11 ayına ait dış ticaret verileri de üretimde yaşanılan zorlukları yansıttığını belirten Ardıç, "TÜİK rakamlarına göre Ocak-Kasım döneminde ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarken, ithalat ise yüzde 6,4 azaldı" dedi.

"Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1 seviyesine yaklaşması önemli gelişme"

Ardıç, Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığının 27 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyledi. Dış ticaret hacminin yüzde 2,7'ye yakın azalırken, dış ticaret açığının gerilediğini vurgulayan Ardıç, bu gerilemenin büyük ölçüde ithalattaki azalmadan kaynaklandığını ifade etti.

Yılın ilk 10 ayında yaklaşık 3,3 milyar dolara yakın cari açık verirken, son beş 5 aydır da fazla verildiğini ve Ekim ayında cari dengenin 1,9 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Cari açıktaki iyileşme ithalatımızdaki düşüşten kaynaklanıyor. Dezenflasyonist süreç devam ederken, cari işlemler açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1 seviyesine yaklaşması önemli gelişme lakin sanayi üretimindeki durgunluğun payını göz önüne almak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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