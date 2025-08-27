Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: 'Müteahhitlik Sektörümüz Ülkemizin Ekonomik Gücüne Katkı Sağlıyor'

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da faaliyet gösteriyor. Müteahhitlik sektörümüzün uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı, ülkemizin ekonomik gücüne ve küresel ölçekteki saygınlığına büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım ve ekonomi konularına değindi. Bunun yanı sıra Ankara'daki Türk müteahhit firmalarının sayısının arttığını da belirterek bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, kelimelerle ifade edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye uyguladığı soykırımı anlatacak kelimeler bulamadığını ve İsrail'in Gazze'yi açlıkla vurduğunu belirten Ardıç, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, artık trajedi ya da dram gibi kelimelerle ifade edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık yaşandığını resmen ilan etti. Masum binlerce çocuğun açlıktan öldüğü haberlerini dünya, televizyon ekranlarından izlemeye devam mı edecektir? Bu hangi vicdana sığar, buna hangi yürek dayanır? Artık sözün değil, somut adımların zamanı gelmiştir. Tüm insanlığı utandıran bu trajedi bir an önce durdurulmalıdır" diye konuştu.

"2024'te 43 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 45'e yükseldi"

Ankara'da bulunan müteahhitlik firmalarının artışa geçtiğini ve bu durumun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Ardıç, "Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması 2025 listesi geçtiğimiz hafta açıklandı ve bir kez daha göğsümüz kabardı. 2024'te 43 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 45'e yükseldi. Bu 45 firmadan 22'sinin Ankara merkezli olmasının gururunu yaşıyoruz. Meclis Başkanımız Sayın Celal Koloğlu'nun firması Kolin İnşaat 151'inci sıradan 129'uncu sıraya, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İhsan Çetinceviz'in firması Onur Taahhüt de 178'inci sıradan 166'ıncı sıraya yükseldi. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da faaliyet gösteriyor. Müteahhitlik sektörümüzün uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı, ülkemizin ekonomik gücüne ve küresel ölçekteki saygınlığına büyük katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Küresel ekonominin geçirdiği dönüşüm, gelecek planlarımızı yeniden şekillendiriyor"

Küresel ekonominin son zamanlarda geçirdiği değişim ve dönüşümün sadece üretim anlamında değil, geleceğe yönelik kararlarını da etkilediğini belirten Ardıç, "Küresel ekonominin son yıllarda geçirdiği dönüşüm, sadece üretim yapımızı değil; aynı zamanda risk algımızı, yatırım kararlarımızı ve gelecek planlamalarımızı da yeniden şekillendiriyor. Özellikle içinde bulunduğumuz 2025 yılı itibarıyla dünya, çok boyutlu kırılmalarla karşı karşıya: jeopolitik gerginlikler, iklim krizi, artan gümrük tarifeleri, ticaret ve korumacılık savaşları ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin hızlı yükselişi. ABD Başkanı Trump'ın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe koyduğu yeni tarifeler, küresel ticaret dengelerini yeniden şekillendirecektir. Bu karar, yalnızca hedef ülkelerle sınırlı bir ticari düzenleme değildir; küresel tedarik zincirlerini, üretim maliyetlerini ve ticaret yapma şekillerini de doğrudan etkileyecektir. Geçen hafta kardeş Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasıyla oluşturulan Zengezur koridoru da, bir diğer önemli gelişmedir. Amerika'nın ana aktör olacağı koridor, yalnızca bir ulaşım hattı değil aynı zamanda bölgesel dengeleri yeniden şekillendirebilecek bir potansiyele sahiptir. Koridorun açılmasıyla birlikte ülkemiz Avrupa-Asya ticaret hattında transit merkez olma fırsatı yakalayabilecektir. Dünya ticaretinde yeni bir sayfa açılırken, küresel dengeler hızla değişiyor ve rekabet şartları her geçen gün daha da sertleşiyor. Yeni fırsat ve tehditlerin olduğu bu dönemde, ülkemizin rekabet gücünü koruyup artırabilmesi için hem özel sektörün hem de kamu kesiminin hızlı, kararlı ve proaktif adımlar atması hayati önem taşıyor" dedi. - ANKARA