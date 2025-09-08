Ankara Sanayi Odası Başkanı'ndan Orta Vadeli Program Değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Orta Vadeli Program önümüzdeki 3 yıllık dönemin temel önceliklerini belirleyerek ekonomide beklentilerin yönetiminde önemli bir çıpa işlevi görecektir" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'ının (OVP) ekonomiyi güçlendireceğini ve beklentilerin üzerinde bir iyileşme yaşatacağını belirtti. Programın, ekonomide büyümeye ve gelişmeye katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"OVP'de temkinli bir büyüme patikasının hedeflendiğini görmekteyiz"

Orta Vadeli Program'ın Türkiye'nin küresel ekonomide gücüne güç katacağını belirten Ardıç, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program önümüzdeki 3 yıllık dönemin temel önceliklerini belirleyerek ekonomide öngörülebilirliği güçlendirecek, beklentilerin yönetiminde önemli bir çıpa işlevi görecektir. Açıklanan OVP'de enflasyonla mücadelenin birincil öncelik olarak ön plana çıktığını, tarife savaşları gibi jeopolitik ve küresel risklerin göz önünde bulundurularak temkinli bir büyüme patikasının hedeflendiğini görmekteyiz. Kayıt dışılıkla mücadele ve vergi tabanının genişletilmesi yanında kamu giderlerinde verimlilik esasına öncelik verilmesi, maliye politikalarının fiyat istikrarını destekleyici nitelikte olacağına işaret etmektedir" açıklamalarında bulundu.

"İş dünyası için yol gösterici olacaktır"

Açıklanan programın iş dünyasına hem yerel hem de ulusal katkı sağlayacağını ve sanayi sektöründe çalışanlar için ayrıca memnuniyet vereceğini belirten Ardıç, "OVP'nin içeriğinde, gelir adaletinin sağlanması ve dezenflasyonist politikaların sürdürülmesi yönünde kararlılığın güçlü bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. Kredi büyümesinin selektif alanlar için önceliklendirilmesi ve ekonomik büyümeyi destekleyici nitelikte olacağına vurgu yapılması, üretimin ve katma değerin öncelikli hedefler arasında olduğuna işaret etmektedir. Açıklanan yeni OVP'de sanayi sektörümüze ilişkin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi, yüksek teknolojili üretim yatırımlarının desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, işgücü piyasalarının esnek ve etkinleştirilmesi, yerli üretim kapasitesinin artırılması yönünde kritik hedef ve somut adımların öngörülmesi, biz sanayiciler için ayrıca memnuniyet vericidir. Ekim ayında açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, makro politikaların uygulama adımları olan mikro düzeyde eylemleri ve izdüşümlerini görmek, biz iş dünyası için yol gösterici olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA