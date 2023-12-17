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Amasya'da çiftçi patlıcanları kış aylarında da yetiştirerek kazancını artırdı

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Amasya'da bir çiftçi domates serasında direklerin altındaki boş alanlara dikip yaz boyunca sattığı patlıcanları havalar soğumayınca sökmeyerek yetiştirmeyi sürdürdü. Yazın kilosunu 5 liradan pazarladığı patlıcanları bu kış günlerinde 3 katından daha fazla fiyata 17 liradan satarak kazancını artırdı.

Amasya'da bir çiftçi domates serasında direklerin altındaki boş alanlara dikip yaz boyunca sattığı patlıcanları havalar soğumayınca sökmeyerek yetiştirmeyi sürdürdü. Yazın kilosunu 5 liradan pazarladığı patlıcanları bu kış günlerinde 3 katından daha fazla fiyata 17 liradan satarak kazancını artırdı.

Aksalur köyüne bağlı Çay mahallesindeki 9 dekarlık serasında yaz boyunca ailesiyle birlikte domates yetiştiren Mehmet Çilli, direklerin altında boş kalan alanlara da patlıcan dikti. Domates ve patlıcanları yaz boyunca yetiştirip sattı. Yaz sonunda ömrünü tamamlayan domates bitkilerini söken deneyimli çiftçi kilosunu 5 liradan sattığı patlıcanları hava şatlarının da etkisiyle ürün vermeyi sürdürdüğünü görünce sökmedi. Son iki aydır yüzünü güldüren patlıcanlar bugünlerde dalında kilosu 17 liradan pazarlanarak yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Patlıcan pazar tezgahında kilosu 35 liradan satışa sunuluyor.

"9 aydır patlıcan topluyoruz"

Yılbaşına kadar sökmeyi düşünmediği patlıcanlarının fiyatının daha da artacağını tahmin eden 76 yaşındaki Mehmet Çilli, "Tel altlarına patlıcan dikmiştik. Burada 9 aydır patlıcan topluyoruz. Kimse tahmin etmezdi. Havanın çok soğuk olmaması etkili oldu. Allah bereket versin. İyi para kazandık" dedi.

"Bu lezzeti Antalya'da bulamazsın"

Patlıcanlarının lezzeti için iddialı sözler sarf eden evli ve 2 çocuk, 3 torun sahibi Çilli, "Bu lezzeti Antalya'da bulamazsın. Biz burada doğal yetiştiriyoruz. Ayrıca serada patlıcan çok nazik ve kaliteli olur" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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