Altının onsu yılın dibini gördü, gümüş 11 ay sonra 50 doların altına indi

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Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına devam edebileceğine yönelik beklentiler ve teknoloji hisselerinden yayılan satış baskısı değerli metalleri aşağı çekerken arz gelişmeleri ve jeopolitik riskler de diğer emtialar üzerinde etkili oldu.

Piyasaların odağında yer alan Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Banka, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu belirtirken gelecek dönemde açıklanacak verilerin para politikasının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını bildirdi.

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 büyüdü. Ülkede eylülde kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3,6 arttı, gıda ve enerji hariç çekirdek endeks aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 yükseldi.

Altının onsu bir yılın en düşük seviyesine geriledi

Değerli metallerde, ABD'de ekonomik faaliyetin güçlü seyrini koruması ve enflasyonun hedefin üzerinde kalması, Fed'in aralık ayında yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi de fiyatlamalarda belirleyici oldu. Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altın ve diğer değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yaklaşık 6 yıldır hedefin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, fiyat istikrarını sağlama sorumluluğunun bankaya ait olduğunu vurguladı.

Finansal koşulların sıkılaştığını ancak bunları henüz sıkı olarak nitelendiremeyeceğini belirten Warsh, sonraki toplantının kararına ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçındı.

Haftanın son işlem gününde teknoloji hisselerindeki gerileme de değerli metallere satış getirdi.

Analistler, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplar nedeniyle artan teminat ihtiyaçlarını karşılamak için altın satmış olabileceğini belirtti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 7 baz puan azalışla yüzde 4,93'e gerilerken dolar endeksi 101,9 seviyesinde yatay seyretti. Tahvil faizindeki geri çekilme, altındaki haftalık kaybı önlemeye yetmedi.

Altının ons fiyatı, hafta içinde 3 bin 870,3 dolarla bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından haftayı 3 bin 876 dolardan tamamladı.

Gümüşün onsu cuma günü yaklaşık 11 ay sonra 50 doların altına inerken, değerli metallerde en sert haftalık kayıp gümüşte gerçekleşti.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 9, platinde yüzde 7,8, paladyumda yüzde 6,4 ve altında yüzde 3 geriledi.

Baz metallerde arz gelişmeleri fiyatları ayrıştırdı

Baz metallerde fiziki arzın sıkılığına ilişkin işaretler ile sanayi talebine yönelik endişeler karşı karşıya geldi.

Çinkoda, Çin dışındaki stokların azalması ve yakın vadeli teslimat primlerinin yükselmesi fiyatları destekledi. Analistler, Çin'deki sınırlı cevher arzı ve stoklardaki gerilemenin de yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Alüminyumda düşük borsa stokları ve depolardan metal çekilmesine yönelik talepler, kısa vadeli arz endişelerini canlı tuttu.

Nikelde arz gündeminde Endonezya'daki üretim öne çıktı. Fransız madencilik şirketi Eramet, perşembe günü açıkladığı sonuçlarında Endonezya'daki Weda Bay Nickel'in bu yılki nikel cevheri satış hedefini yukarı yönlü güncellediğini bildirdi.

Bakırda Çin'deki fiziki talep ve kısa vadeli arz sıkışıklığı fiyatlara destek sağlarken yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeler sanayi metallerine yönelik beklentileri baskıladı. Çin'in ithal bakır talebini gösteren Yangshan priminin ton başına 205 dolara yükselmesi fiziki piyasadaki sıkılığa işaret etti.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada hafta içinde libre bazında fiyatlar çinkoda yüzde 2,4 ve alüminyumda yüzde 0,7 artarken, nikelde yüzde 4 ve kurşunda yüzde 0,1 geriledi. Bakır ise yatay seyretti.

Enerji grubunda yükseliş izlendi

Petrol piyasasında Orta Doğu'daki saldırılar ile diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı fiyatların yönü üzerinde etkili oldu.

Hürmüz Boğazı'nda bir tankere saldırılması ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesislerini hedef aldıklarını açıklaması, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Katar'ın arabuluculuk girişimleri ise diplomatik çözüm beklentilerini gündemde tuttu.

ABD doğal gazında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesislerine gönderilen gaz miktarının artması ve talep tahminlerinin hafta içinde yukarı yönlü güncellenmesi fiyatlara destek verdi.

Bununla birlikte, kasım vadeli doğal gaz sözleşmesinin çarşamba günü vadesinin dolmasıyla daha yüksek fiyatlı aralık sözleşmesi en yakın vadeli kontrat haline geldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin perşembe günü yayımladığı verilere göre, doğal gaz stokları 23 Ekim'de sona eren haftada 80 milyar fit küp artarak 3 trilyon 724 milyar fit küpe ulaştı. Stoklar, beş yıllık ortalamanın 38 milyar fit küp üzerinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, haftalık bazda doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı yüzde 11,4 artarken aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 yükselerek 117,6 dolara çıktı.

Tahıllarda sevkiyat ve hasat beklentileri fiyatları baskıladı

Tarım emtialarında Rusya'nın tahıl ihracatına ilişkin gelişmeler, ABD'de ilerleyen hasat ve başlıca üretici ülkelerdeki hava koşulları öne çıktı.

Buğday fiyatları, Rusya'nın Azak Denizi'nden tahıl sevkiyatına yeniden izin vermesinin ihracatın artacağı beklentisini güçlendirmesiyle geriledi.

ABD'de hasadın ilerlemesi ve piyasaya ulaşan ürün miktarının artması mısır ile soya fasulyesi fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 3,5, soya fasulyesinde yüzde 2,7 ve mısırda yüzde 2 gerilerken pirincin yüz libre başına fiyatı da yüzde 0,5 düştü.

Pamukta ABD'nin başlıca üretim bölgelerinde sıcak ve kuru havanın hasadı desteklemesi, piyasaya gelecek arza ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Kahvede Brezilya'daki yağışların yeni ürünün gelişimini desteklemesi ve arz görünümündeki iyileşme fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Intercontinental Exchange sertifikalı arabica stoklarının yeniden artması da arz endişelerini hafifletti.

Şekerde Brezilya realinin değer kaybetmesi, üreticilerin dolar üzerinden yaptıkları satışları artırmasını teşvik etti. Brezilya'da yağışların hasadı yavaşlatması ve üretimdeki düşüş ise kayıpları sınırlayan unsurlar oldu.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar kahvede yüzde 6,6, şekerde yüzde 4,3 ve pamukta yüzde 2,9 gerilerken kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 2,5 düşüşle tamamladı.

Kaynak: AA