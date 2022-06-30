Altının kilogramı 971 bin liraya geriledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının kilogramı 971 bin liraya geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Altının kilogramı 971 bin liraya geriledi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 971 bin liraya geriledi.

?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 971 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 959 bin lira, en yüksek 978 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 971 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 416 bin 979,06 lira, işlem miktarı ise 1.282,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 243 milyon 427 bin 977,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış975.450,001.834,40
En Düşük959.000,001.805,00
En Yüksek978.200,001.824,50
Kapanış971.000,001.818,00
Ağırlıklı Ortalama963.436,271.812,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.243.416.979,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.282,61

Toplam İşlem Adedi55

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul KMTP Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title