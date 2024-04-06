Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,21 değer kazanarak 9.618,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.903,17, en yüksek 9.618,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,06 kazançla 8.783,14 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,68 azalışla 13.770,71 puan, Mali Endeksi yüzde 7,71 değer kazancıyla 10.638,65 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 azalışla 13.888,48 puan oldu.

En çok prim yapan hisse Akbank

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,96 ile Akbank oldu. Akbank'ı yüzde 18,27 ile Türk Telekom, yüzde 17,76 ile Anadolu Sigorta izledi.

En çok değer kaybedenlerse yüzde 8,69 ile Europen Endüstri, yüzde 8,56 ile Mia Teknoloji ve 7,29 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 564 milyar 490 milyon lirayla Koç Holding, 427 milyar 759 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 424 milyar 5 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,75 kazançla 2.391 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5 artışla 16 bin 370 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 1,35 azalışla 31,9480 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 34,5710 lira oldu.

Geçen hafta 41,1430 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 azalarak 40,4150 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,87 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Akbank Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title