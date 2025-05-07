Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Almanya'da 2025 Federal Bütçesi Hızlandırılıyor

Almanya'da 2025 Federal Bütçesi Hızlandırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın yeni Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, 2025 federal bütçesinin hazırlanmasını hızlandırarak, yaz tatilinden önce kabineye sunmayı hedefliyor.

Almanya'nın yeni Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, geçen yıldan beri kabineye sunulamayan 2025 federal bütçesinin hazırlanmasını hızlandıracağını açıkladı.

Almanya'nın yeni hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığına atanan Klingbeil görevi Jörg Kukies'ten devraldı.

Klingbeil, Bakanlık'taki devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, Aralık 2024'ten beri Bakanlar Kuruluna sunulmayan 2025 federal bütçesini önümüzdeki yaz tatilinden önce kabineye sunmak istediğini söyledi.

"Hedefim yaz tatilinden önce bütçeyi kabineye sunmak." ifadesini kullanan Klingbeil, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile söz konusu hedef konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı da olan Lars Klingbeil ayrıca Avrupa Birliği (AB) borç kurallarının ülkesinin yatırım ve savunma harcamalarında büyük genişlemeye engel olmayacağına inandığını belirterek, bu alanlarda AB üyesi ülkeler ve AB kurumlarıyla birlikte daha fazla yatırım yapılmasını sağlayacak yollar bulacaklarını sözlerine ekledi.

Almanya'da bir önceki koalisyon hükümeti (trafik ışığı koalisyonu) iklim hedefleri, eyalet seçimlerindeki yenilgiler ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından Kasım 2024'te dağılmıştı. Bu nedenle 2025 bütçesi Aralık 2025'te Bakanlar Kurulu'nda sunulamamıştı. Bunun yerine bakanlıklar o zamandan beri harcama kısıtlamaları içeren geçici bütçe ile çalışıyorlardı.

2025 bütçesinin kabine onayının ardından Federal Meclis'te onaylanması gerekiyor.

Almanya'da bir önceki Federal Meclis'teki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.