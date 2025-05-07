Almanya'da 2025 Federal Bütçesi Hızlandırılıyor

Almanya'nın yeni Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, geçen yıldan beri kabineye sunulamayan 2025 federal bütçesinin hazırlanmasını hızlandıracağını açıkladı.

Almanya'nın yeni hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığına atanan Klingbeil görevi Jörg Kukies'ten devraldı.

Klingbeil, Bakanlık'taki devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, Aralık 2024'ten beri Bakanlar Kuruluna sunulmayan 2025 federal bütçesini önümüzdeki yaz tatilinden önce kabineye sunmak istediğini söyledi.

"Hedefim yaz tatilinden önce bütçeyi kabineye sunmak." ifadesini kullanan Klingbeil, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile söz konusu hedef konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı da olan Lars Klingbeil ayrıca Avrupa Birliği (AB) borç kurallarının ülkesinin yatırım ve savunma harcamalarında büyük genişlemeye engel olmayacağına inandığını belirterek, bu alanlarda AB üyesi ülkeler ve AB kurumlarıyla birlikte daha fazla yatırım yapılmasını sağlayacak yollar bulacaklarını sözlerine ekledi.

Almanya'da bir önceki koalisyon hükümeti (trafik ışığı koalisyonu) iklim hedefleri, eyalet seçimlerindeki yenilgiler ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından Kasım 2024'te dağılmıştı. Bu nedenle 2025 bütçesi Aralık 2025'te Bakanlar Kurulu'nda sunulamamıştı. Bunun yerine bakanlıklar o zamandan beri harcama kısıtlamaları içeren geçici bütçe ile çalışıyorlardı.

2025 bütçesinin kabine onayının ardından Federal Meclis'te onaylanması gerekiyor.

Almanya'da bir önceki Federal Meclis'teki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.