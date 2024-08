Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Üreticileri ve Üzüm İşletmelerini Güvence Altına Alıyor

Manisa'nın Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ürün alım taahhüt sözleşmesiyle hem üreticileri hem de üzüm işletmeleri güvenle alışverişlerini yapabilecek.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Üzüm üreticileri ve üzüm alıcıları arasında alışverişi güvence altına almak adına "Ürün Alım Taahhüt Sözleşmesi" hazırlattı. Sözleşeme ile hem üreticiler, hem de üzüm alıcıları daha güvenli bir alışveriş yapabilecekler. Sözleşm hakkında bilgiveren Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Seyhan, "İlçemizin geçim kaynağı olan üzümün zahmetli olarak yetiştirilmesinden sonra hasat zamanı geldiğinde tüccar firmalar hasat edilecek bağları dolaşarak ihracat veya iç piyasaya gönderecekleri üzümleri belirler ve bağ sahipleri ile yazılı bir metine dayanmadan sözlü olarak anlaşırlar. Bu anlaşmalar genelde götürü usülü ve ya bağdan çıkan mahsül tonajı şekilde olmaktadır. Bu sözlü anlaşmalar yapılarken ürünün ne zaman hasat edileceği, hasat zamanına kadar atılacak ilaç durumları, hasat zamanına kadar oluşabilecek doğal afetler veya öngörülemeyen nedenler genelde muallakta kalmaktadır. Bu anlaşmaların sadece söze dayanmasından dolayı bağ sahibi ile tüccar firma arasında sürekli itilaflar çıkmaktadır ve çıkmaya devam edecektir. Odamız tarafından bu itilafların önüne geçmek amacıyla bir hukuk bürosuna ürün alım taahhütü ile ilgili yazılı maktu bir sözleşme hazırlatılmasına, bu yazılı maktu sözleşmenin hem bağ sahibini hem tüccar firmayı yasalar önünde koruyup kollamasına, bağ sahibi ile tüccar arasında yapılan konuşmaların, anlaşmaların söze değil de yazılı metne dayandırılmasına, ve bu maktu sözleşmenin web sitemizden herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olarak yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi" dedi.

Üretici ve tüccarlar arasında daha önceden sözleşmelerin yapılmadığının altını çizen Seyhan, "Ülkemizin en çok üzüm yetiştiren ve daha çok sofralık olarak satılan üzümlerimiz için, ne yazık ki satıcı ile alıcı arasında her hangi bir akit sözleşmesi yapılmamaktadır. Ticarette ve hukukta iyi niyet olmaz. Allah göstermesin üretici ile alıcı arasında her hangi bir olumsuzluk yaşandığı zaman, mahkeme önce yazılı belge ister. Çiftçilerimiz ve alıcılar karşılıklı iyi niyet çerçevesinde alış veriş yapmaktadır. Ancak zaman zaman olumsuzluklar yaşanabiliyor. Biz oda olarak, hem üreticilerimiz, hemde üzüm alıcılarımızın karşılıklı taahhütlerini yerine getirebilmeleri, karşılıklı memnuniyetin oluşturulabilmesi için ellerinde resmi bir belge bulunması amacıyla, bir hukuk ofisine Ürün Alım Taahhüt Sözleşmesi hazırlattık. Bu sözleşmeyi odamızın sayfasına koyduk. İsteyen ve ihtiyaç duyan her üretici ve alıcı örnekleri buradan alabilecekler" dedi. - MANİSA