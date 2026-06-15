Aksa Enerji, Şanlıurfa'da müstakil elektrik depolama tesisi kurdu

Aksa Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik rol oynayacak yeni depolama yatırımını duyurdu. Şirketin, Şanlıurfa'da devreye aldığı 50 MW kurulu güçteki RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi'nin, tedarik lisansı kapsamında işletmeye alınan Türkiye'nin ilk müstakil elektrik depolama tesisi olduğu belirtildi.

8 ülkedeki 14 santral operasyonu ve 3 bin MW üzeri kurulu gücüyle global bir enerji şirketi konumuna ulaşan Aksa Enerji, Türkiye'de depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdi. Şanlıurfa'da devreye alınan RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi'nin, herhangi bir üretim tesisiyle bütünleşik olmaksızın doğrudan elektrik şebekesine bağlı çalışan yapısıyla Türkiye'nin ilk müstakil elektrik depolama tesisi olarak faaliyete geçtiği belirtildi.

Proje kapsamında 50 MW kurulu güce ve 61,93 MWh enerji depolama kapasitesine sahip tesis, Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde enerji depolama teknolojileri açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Doğrudan elektrik şebekesine bağlı olarak faaliyet gösterecek tesis, enerji arz güvenliği, sistem esnekliği ve şebeke kararlılığına katkı sağlayacak yeni nesil enerji altyapısı olarak konumlanıyor.

Şanlıurfa'daki tesisin Türkiye'nin enerji dönüşümüne güçlü bir katkı sağlayacağını belirten Aksa Enerji CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, "Depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımlarının ölçeklenmesi ve elektrik sisteminin daha esnek hale gelmesi açısından yeni dönemin en kritik başlıklarından biri. Şanlıurfa'da hayata geçirdiğimiz RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi ile Türkiye'de tedarik lisansı kapsamında işletmeye alınan ilk müstakil elektrik depolama tesisini devreye almaktan gurur duyuyoruz. 50 MW kurulu güç ve 61,93 MWh depolama kapasitesine sahip bu yatırım, sahip olduğu teknoloji ve altyapı ile de geleceğin enerji sistemlerini temsil ediyor. Aksa Enerji olarak 941 MW büyüklüğündeki depolamalı yenilenebilir enerji portföyümüzle Türkiye'nin enerji dönüşümüne, enerji arz güvenliğine ve şebeke esnekliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şebekeye doğrudan bağlı yeni nesil depolama altyapısı

Aksa Enerji tarafından Şanlıurfa'da hayata geçirilen RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi (RASA MEDT), Türkiye'de elektrik depolama alanında yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor. Herhangi bir üretim santraliyle bütünleşik olmadan doğrudan elektrik şebekesine bağlı çalışacak tesis, ihtiyaç duyulan dönemlerde şebekeden enerji çekerek depolayacak, talebin arttığı zamanlarda ise depoladığı elektriği sisteme vererek enerji arz-talep dengesine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında 100/125 MVA kurulu güce sahip trafo merkezi ve şalt tesisi ile 50 MW kurulu güç ve 61,93 MWh enerji depolama kapasitesine sahip ileri teknoloji batarya depolama sistemi devreye alındı. Bu kapasiteyle RASA MEDT, elektrik sisteminin daha dengeli, esnek ve güvenli çalışmasına destek olacak stratejik bir altyapı yatırımı olacak.

Enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşması açısından önemli bir adımı temsil eden RASA MEDT'nin, Türkiye'nin enerji dönüşümü hedeflerine, arz güvenliğine ve şebeke altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı