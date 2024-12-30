Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ikinci reaktörün nükleer yakıtı sahaya ulaştı

Türkiye'nin en büyük enerji yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ikinci güç ünitesinin nükleer yakıtı sahaya getirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de gelinen son aşamayı AA muhabirine değerlendirdi.

Sahadaki tüm ekibin büyük çaba ve özveriyle çalıştığını belirten Butckikh, "Bu yıl çalışmalarımız özellikle birinci güç ünitesi üzerinde odaklandı. Burada odak noktamız 1. Devreye Alma Kompleksi'nin tesisleriydi. Birinci ünite üzerindeki inşaat çalışmalarını tamamlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Butckikh, birinci ünitedeki kubbe bölümü montajının önemli olduğunu, bu işlem için iç ve dış koruma kabının montaj ile betonlamasında 500 tondan fazla çelik yapı döşediklerini anlattı.

"Yakıt zamanında, güvenli şekilde teslim edildi"

Söz konusu işlemlerin işletme sırasında güç ünitesinin güvenliğini sağlayacağını dile getiren Butckikh, şöyle konuştu:

"Bütün bu çalışmalarla birinci ünitede bu yıl montaj çalışmalarını tamamlayıp, çalıştırma ve ayarlama operasyonlarının ilk aşaması olan devreye alma için hazırlık aşamasına geçtik. 1. Devreye Alma Kompleksi'nin inşasına yönelik yoğun çalışmaların gölgesinde çok önemli bir operasyon gerçekleşti. İkinci güç ünitesi için nükleer yakıt teslim edildi. Yakıt, Novosibirsk'te üretilip Rusya Federasyonu toprakları üzerinden limana, oradan da gemiyle Akkuyu NGS sahasındaki limana ulaştırıldı. İkinci güç ünitesinin işletilmesi için tamamen hazır set aldık. Her 18 ayda bir bu yakıtı nükleer reaktöre yükleyerek Türkiye Cumhuriyeti için enerji üreteceğiz. Yakıt zamanında, güvenli şekilde özel konteynerlerde teslim edildi ve şimdi taze yakıt depolama tesisinde bulunuyor."

Üçüncü ünitede reaktör basınç kabı, tasarlanmış pozisyonuna yerleştirildi

Butckikh, ikinci ve üçüncü ünitedeki gelişmelere ilişkin, "İkinci ünitede nükleer reaktör ekipmanlarının montajını yapıyor, ana sirkülasyon boru hattının kaynağının başlatılması gibi çok önemli bir aşamaya hazırlanıyoruz. Türbin tesisinin birimleri ve mekanizmalarının montajına türbin salonunda başlandı. Kısa süre önce üçüncü ünitede önemli gelişme yaşandı. Reaktör basınç kabı, tasarlanmış pozisyonuna yerleştirildi ve türbin ünitesi temelinin montaj ve betonlama işlemleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de yüksek teknolojiye sahip kıyı hidroteknik yapıları içeren Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi'nin yüzde 95 seviyesine ulaştığını bildiren Butckikh, tesisin kısa süre sonra tamamlanıp devreye alınacağını belirtti.

"Devreye alma işlerini yapan personel görevlendirmeye başlıyoruz"

Butckikh, santralde çalışmaların 4 güç ünitesinde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sahada 34 binden fazla kişi çalışıyor. Bunların yüzde 80'i Türk vatandaşı. 350'den fazla işletme ve şirket, Akkuyu NGS projesinin inşasında çalışıyor. Önümüzdeki yıl 1. Devreye Alma Kompleksi'nin yapılarını tamamlayacağız ve çalışanlar da diğer ünitelerde yapılacak işlerde görev alacak. Şu anda buna yönelik adımlar atılıyor. 1. Devreye Alma Kompleksi yapılarında inşaat ve beton işlerinden uzaklaşıyoruz. Isı tesisatı, elektrik tesisatı ve devreye alma işlerini yapan personel görevlendirmeye başlıyoruz. Bu hız önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve üniteler devreye alınmadan önce projede oldukça fazla sayıda kişi çalışacak."

İlk nükleer yakıt 2023'te getirilmişti

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ve tamamlandığında ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'ye ilk taze nükleer yakıtın getirilmesi dolayısıyla 27 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı tören düzenlenmiş, santral "nükleer tesis" statüsüne kavuşmuştu.

??????? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 Aralık'ta santralin inşaat sahasında düzenlenen "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni"nde ilk reaktörün 2025'te deneme üretimine alınacağını belirtmişti.