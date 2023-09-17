Akdeniz'den en fazla yaş meyve ve sebze ihracı yapan firmalara ödül

Türkiye'nin 2022 yılındaki 2,95 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına 1,37 milyar dolar değer ile yüzde 46 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren 30 üyesini ödüllendirdi.

Türkiye'nin 2022 yılındaki 2,95 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına 1,37 milyar dolar değer ile yüzde 46 oranında destek veren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren 30 üyesini ödüllendirdi. Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yaraların sarılması için başlatılan "Depremde Tek Yürek" projesiyle konteyner bağışı yapan 66 üyeye teşekkür plaketleri takdim edildi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) hizmet binasındaki Mersin Salonu'nda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Yaş Meyve Sebze İhracatının Yıldızları Ödül Töreni ile ve Depremde Tek Yürek Kampanyası Plaket Takdimi Organizasyonu'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, ilgili kamu kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

"180'i üyelerimizin bağışlarıyla alınan, toplam 460 konteyneri afet bölgesine ulaştırdık"

Törenin açılışında 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Hatay'da yaptığı çalışmaların özetlendiği kısa film gösterimi duygu dolu anlar yaşattı. Açılışta konuşan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, depremde hayatını kaybeden insanlara rahmet dilerken, asrın felaketinde çok büyük yıkımların yaşandığı Hatay'da depremin yaralarını sarmak için seferber olduklarını belirtti. Başkan Ferhat Gürüz, başlattıkları kampanyada afet bölgesine toplam 460 adet yaşam konteyneri ulaştırdıklarını, 180 adet konteyneri üyelerin bağışlarıyla satın alıp ihtiyaç sahiplerine verdiklerini söyledi.

"Antakya, Samandağ ve Kırıkhan'daki kardeşlerimiz için seferber olduk"

Birlik olarak Hatay'ın Antakya, Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde depremzede üyelere yardım için seferber olduklarını vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, "Afetzede kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarının yanı sıra barınma sorununa acil çözüm bulmak amacıyla başlattığımız yaşam konteyneri bağış kampanyasında üyelerimiz büyük duyarlılık gösterdi. Bağışlarla tedarik ettiğimiz 180 konteyneri kırsalda yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında titizlikle çalıştığımızı gören ve konteynerlerin tefrişatında bize destek olan Türkiye İhracatçılar Meclisimiz 180 adet, Zorlu Holding iştiraklerinden Vestel ise 100 konteyner bağışında bulundu. Bunları da yine kırsal bölgelerde yaşama tutunmaya çalışan üretici ailelere teslim ettik. Kampanyamızda toplamda 460 adet konteyneri afet bölgesine ulaştırdık. Depremin ilk gününden itibaren düzenli şekilde afet bölgesine meyve ve sebze sevkiyatı yapan, depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım faaliyetlerini sürdüren ve konteyner kampanyasına destek veren üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Yaş meyve sebze ihracatının yarısı, narenciye ihracatının yüzde 70'i Akdeniz'den"

Başkan Ferhat Gürüz, afet sonrası Kırıkhan'da koordinatör vali olarak görev yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kavak ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Altun'un yardım kampanyasının hedefine ulaşması için büyük destekleri olduğunu dile getirip, kendilerine teşekkür etti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında lider olduğunu vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, "2022 yılında 3 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini, yine Türkiye narenciye ihracatının yüzde 74'ünü AKİB olarak biz gerçekleştirdik. Sektörümüzün önemini sürekli dile getiriyoruz. Net döviz girdisi, vasıfsız işçilere oluşturduğumuz iş alanları, çiftçimizin alın teriyle ürettiği ürünlerin yurt dışında değerlendirilmesi ve bunun gibi birçok katkıyı ülke ekonomimize sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Vali Pehlivan, hayırsever ihracatçıları ve ihracatın yıldızlarını tebrik etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise konuşmasında, afet bölgesinde depremin açtığı yaraların sarılması, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, üretim ve ihracatın devamlılığı için Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin çok anlamlı çalışmalar yaptığını dile getirdi. Yaş meyve sebze ihracatının şampiyonları ve hayırsever ihracatçıları tebrik eden Vali Pehlivan, pandemi, savaşlar, deprem felaketi ve küresel ekonomide negatif gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatının büyümeye devam ettiğini dile getirdi. Vali Pehlivan, özetle şunları söyledi: "Ülkemiz ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 civarında bir artışla 254 milyar dolar seviyesine ulaşması, bu yıl yine bu kadar sıkıntıya rağmen rakamların aşağıya düşmemesi, Mersin ili olarak ihracatımızın 4 milyar dolardan 6 milyar dolar seviyelerine çıkması, kıymetli iş insanlarımızın ortaya koyduğu gayret, devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın sunduğu teşvikler, bir bütün olarak ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Üretmeye, ihracatçılarımızın desteğiyle ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu'nda Akdenizli ihracatçıların temsilcisi olan Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak da konuşmasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yücelterek Hataylı hemşerilerinin yardımına koşan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerine teşekkür etti.

66 hayırsever üye ile en fazla ihracat gerçekleştiren 30 firma ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Depremde Tek Yürek Kampanyası'na destek veren 66 ihracatçı firmanın temsilcisine teşekkür plaketleri takdim edildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kavak, Başkan Ferhat Gürüz, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Altun ve Mustafa Karagöz, hayırsever ihracatçılara plaketlerini verdi.

Bu törenden sonra, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2022 yılındaki 1,37 milyar dolar ihracatına en büyük desteği veren 30 üye firmaya ödülleri verildi. 2022 yılı yaş meyve sebze ihracatının yıldızları, ödüllerini Vali Pehlivan, Ali Kavak, Ferhat Gürüz'ün elinden aldı. Tek Asya Tarım A.Ş.'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği liste sırasıyla şu firmalardan oluştu: Menas Mersin Zirai Ürünler, Özler Tarım, Beş Yıldız Sebze Meyve, Aksun Tarımsal Ürünler, Aktur Taşımacılık Sanayi, Biberciler İç Dış Ticaret, Eren Tarım, İlsa Dış Ticaret, Celiller Tarım, Göçmez Tarım, Sin Gıda, Sarıkaya Narenciye Paketleme, Elite Naturel Organik Gıda, Soylu Gıda, Unat Tarım, Polat Sebze, Meyve ve Narenciye Sanayi, Ak-Oruç Gıda, Er Mey Tarımsal Ürünler, Cancumhur Tarım, Karagözler Gıda, Solmaz Agro, Boyrazoğlu Tarım, Sen Yaş Sebze Meyve, Oğuz İçecek Gıda Sanayi, Sas Ziraat, Nova, Mey Tarım, Altun Gıda ve Saray İnşaat. - ADANA