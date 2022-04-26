Akbank'tan Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar

Akbank, Hepsiburada ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, hak ediş ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Hepsiburada satıcıları, 1 yıl ücretsiz para transferi ve çek işlemleri ile nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 gün sıfır faizli ticari artı para gibi pek çok fırsattan faydalanabilecek.

Akbank İnternet ve Mobil kanallarından yapılacak 100 EFT, 100 havale, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı işlemlerinden ücret alınmayacak.

Ayrıca masrafsızlık tanımlanan müşterilerin 6 ay boyunca ödemelerini Akbank hesapları üzerinden almaları durumunda ise mevcut teklife ek, 50 EFT, 50 havale, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı ücretsiz olarak sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bu iş birliğiyle birlikte Hepsiburada ödemelerini Akbank aracılığıyla alan satıcıların, 100 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için vadesiz mevduat hesabına 10 gün sıfır faizli ticari artı para tanımladıklarını belirtti.

Akbanklı Hepsiburada satıcılarının, 30 Nisan'a kadar yapılan yeni POS başvurularında yurt içi peşin işlemlerde tüm kartlar için yüzde 1,09 komisyon oranı ve yüzde 50 ücret indiriminden yıl sonuna kadar faydalanabileceğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Ayrıca Hepsiburada satıcılarına, maaş ödeme programı ile çalışan başına 1.750 TL'ye varan promosyon ödemesi ve yeni Akbank ticari kredi kartı alan müşterilere 500 TL'ye varan chip para imkanı sunuyoruz. Bunlara ek olarak, KOBİ'lerimizin nakit akışını düzenleyebilmesi için Ramazan'a özel bir kredi hazırladık. Hepsiburada satıcıları 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar yüzde 1,72'den başlayan faiz oranları ile taksitli ticari kredi imkanından yararlanabilir. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi, KOBİ'lerin tercihine göre ödemelere 3 ay sonra da başlanabiliyor."

Hepsiburada Mali İşler Direktörü (CFO) Korhan Öz de Hepsiburada olarak, paydaşlarına her daim destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Öz, "Akbank ile başlattığımız bu yeni iş birliğimiz de, Hepsiburada üzerinden satış yapan tüm satıcılarımızın yararlanabilecekleri önemli avantajlar içeriyor. Platformumuzdaki satıcılarımıza finansal ihtiyaçlarını karşılama, karşılarına çıkabilecek ekonomik zorlukları aşma ve birçok avantajlı hizmetten yararlanma imkanı sunan yeni iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek paydaşlarımıza destek olmak, güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.