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AK Parti grup toplantısına damga vuran kare! En büyük ilgiyi Mehmet Şimşek gördü

Ekonomi Haberleri

AK Partili vekiller seçimin ardından ilk grup toplantısı için bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden gündemi değerlendirirken, yeni Kabine üyeleri de salonda hazır bulundu. Bakanlar arasında en büyük ilgiyi ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gördü.

28 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti grup toplantısı bugün ilk kez gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden coşkulu kalabalığa hitap ederken, Kabine'nin yeni bakanları da konuşmayı takip etti. Gazetecilerin ve salondakilerin en çok ilgi gösterdiği isim ise ekonominin başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.

AK Parti grup toplantısına damga vuran kare! En büyük ilgiyi Mehmet Şimşek gördü

HDP SORUSUNU YANITLADI

Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Şimşek, "AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini reddederek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'geri isteyebilir' dedi. Bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar"

AK Parti grup toplantısına damga vuran kare! En büyük ilgiyi Mehmet Şimşek gördü

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek AK Parti Politika Ekonomi Güncel Haberler

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