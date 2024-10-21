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Afet Platformu'nun İlk Çalıştayı Gerçekleşti

Afet Platformu'nun İlk Çalıştayı Gerçekleşti
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Türkiye Bilişim Vakfı, Eczacıbaşı Holding ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri iş birliğiyle geliştirilen Afet Platformu'nun ilk çalıştayı, yapay zeka destekli veri analitiği ve yenilikçi çözümlerin sergilendiği bir etkinlikle tanıtıldı. Pilot uygulama Kanyon AVM'de başlayacak.

Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri iş birliği ile geliştirilen Afet Platformu Eczacıbaşı Holding ve Kanyon Yönetimi iş birliğiyle geliştirdiği Afet Platformu'nun ilk çalıştayı düzenlendi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte platformun yenilikçi çözümleri tanıtıldı, ardından yapay zeka destekli veri analitiği araçlarıyla sunulan demo gösterimi yapıldı.

Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında Başlangıç Noktası, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Eczacıbaşı Holding ve Kanyon Yönetimi iş birliğiyle geliştirdiği Afet Platformu'nun ilk çalıştayı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla Kanyon Ofisleri'nde gerçekleşti. Etkinlikte, şirketlerin afet yönetimi ve iş sürekliliğini destekleyen platformun yenilikçi çözümleri tanıtılırken, yapay zeka destekli veri analitiği araçlarıyla sunulan demo gösterimi yapıldı.

Çalıştay teknoloji, finans, inşaat, perakende sektörlerinin yanı sıra sağlık, eğitim ve lojistik alanlarından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, afet senaryoları üzerinden platformun işlev ve faydaları değerlendirildi. Afet öncesi, anı ve sonrasını bütünsel bir yaklaşımla ele alan Platformun, çalışanlar, şirket varlıkları, tedarik zinciri ve toplumun dayanıklılığına veri odaklı bir çözüm oluşturması amaçlanıyor.

Pilot uygulama Kanyon AVM'de

Afet Platformu'nun ilk pilot uygulaması, insan trafiği ve ticari yoğunluğuyla öne çıkan Kanyon AVM'de gerçekleştiriliyor. Platformun gerçek ortamda test edilmesi ve geri bildirimlerle geliştirilmesi amacıyla yürütülen bu yöntem, geniş çapta uygulanabilirliği değerlendirmek için ilk adımlardan biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılı sonunda test sürecinin tamamlanması ve 2025 itibarıyla yaygın kullanıma geçilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kanyon AVM Yapay Zeka Teknoloji Ekonomi Finans Sağlık Pilot Uzay

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