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AEDAŞ'ın 2024 Yılı Yatırımlarıyla Alanya ve Gazipaşa'nın Enerji Altyapısı Güçleniyor

AEDAŞ'ın 2024 Yılı Yatırımlarıyla Alanya ve Gazipaşa'nın Enerji Altyapısı Güçleniyor
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AEDAŞ, 2024 yılında Alanya ve Gazipaşa'ya 1 milyar 90 milyon TL'lik yatırım yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Toplam 430 kilometrelik yeni şebeke ve 1.482 yeni aydınlatma direği yatırımı gerçekleştirildi.

AEDAŞ, 2024'te hayata geçirdiği yatırımlarla Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını daha da güçlendiren iki ilçe için 1 milyar 90 milyon TL'lik yatırım yaptı. AEDAŞ, alçak ve orta gerilim seviyesinde yaklaşık 430 kilometrelik yeni şebeke tesisinin yanı sıra, iki ilçeye toplam 1.482 yeni aydınlatma direği yatırımı yaptı.

Antalya, Isparta ve Burdur'daki yaklaşık 2,4 milyonun üzerindeki aboneye kesintisiz elektrik dağıtımı hizmeti sunmak hedefi ile faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 2024 yılında hayata geçirdiği yatırımlarla hizmet bölgesinin enerji altyapısını güçlendiriyor.

Bölgenin ihtiyaçları doğrultusuna çalışmalar yürüten AEDAŞ, 2024 yılında Alanya'ya 890 milyon ve Gazipaşa'ya 200 milyon olmak üzere bölgeye toplam 1 milyon 90 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Şirket, iki ilçede toplam 169 yeni trafoyu devreye alırken, alçak ve orta gerilim seviyesinde yaklaşık 430 kilometrelik yeni şebeke tesisi yatırımını da tamamladı. Aydınlatma projelerine de öncelik veren şirket, 2024 yılında toplam 1.482 yeni aydınlatma direği yatırımı yaptı.

Alanya'ya yeni 146 trafo merkezi kuruldu

AEDAŞ, yatırım çalışmaları kapsamında 2024 yılında; Alanya'da Avsalar Mahallesi'ne 23, Mahmutlar Mahallesi'ne 17, Kızlarpınarı Mahallesi'ne 17, Gözübüyük Devecibelen'e 15, Demirtaş'a 13, Hacet, Karamanlar ve Kestel mahallerine 3'er, Kızılcaşehir Mahallesi'ne 5, Kocaoğlanlı Mahallesi'ne 7, Şıhlar, Şekerhane mahallelerine 5'er, Saray Mahallesi'ne 4 ilave trafo bölgesi tesis ederken, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışına da gitti. Bu mahalleler başta olmak üzere yıl içinde Alanya ilçesine yapılan yeni trafo merkezinin sayısı 146'ı buldu.

2024 yılında Alanya'ya toplam 316 kilometre alçak ve orta gerilim şebekesi ile 2 bin 907 armatür tesis edilirken, 1.430 yeni aydınlatma direğinin yanı sıra 1.359 alçak gerilim, 2 bin 578 de orta gerilim direği yatırımı gerçekleştirildi.

Gazipaşa'ya 23 yeni trafo merkezi yatırımı

2024 yılında Gazipaşa'da gerçekleştirdiği yatırımlar kapsamında ise ilçe genelinde 114 kilometre alçak ve orta gerilim şebekesi tesis eden AEDAŞ, 802 tane alçak gerilim direği ile birlikte, 1.176 tane orta gerilim ve 52 tane de aydınlatma direğinin yatırımını tamamladı. Şirket, Gazipaşa'nın Karalar, Küçüklü, Korubaşı, Karatepe, Kahyalar, Cumhuriyet, Pazarcı, Yeniköy mahallerinde toplam 23 adet ilave trafo bölgesi tesis ederken, şebekenin yenilenmesi ve kapasite artışı yatırımlarını hayata geçirdi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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