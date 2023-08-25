Adıyaman'da 'Ayakkabı Kent' İnşaatı Hızla İlerliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında inşa edilen 'Ayakkabı Kent' projesinde sona yaklaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destek verdiği projenin büyük bir istihdam alanı oluşturması hedefleniyor. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan ve en az bin beş yüz kişiye iş imkanı sağlaması beklenen projenin yüzde yetmişlik kısmı tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde kent merkezinde inşası başlayan ve istihdama büyük bir katkı sağlaması amaçlanan 'Ayakkabı Kent' inşaatı hızla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin özveriyle çalıştığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'da yeni bir istihdam alanı sağlamak amacıyla kurulan ve büyük bir titizlikle yapımının devam edilen 'Ayakkabı Kent' projesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması kararı verilen, kent merkezinde yeni bir istihdam alanı oluşturarak ilin sosyo-ekonomik ve toplumsal boyutlarına katkı sağlamayı amaçlayan projeden en az bin beş yüz kişinin yararlanması hedeflenmektedir.

Kent merkezinin gelişmesinde büyük rol üstlenecek olan ve üzerinde hassasiyetle durulan projenin yaşanılan afet sonrası yapımına hız verilerek en kısa süre içerisinde bitirilmesini amaçlayan Adıyaman Belediyesi ekipleri yoğun gayretlerle çalışmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: "Projenin yüzde yetmişlik kısmı bitti ve bu proje sayesinde gençlere daha fazla istihdam imkânı oluşturup, şehrin gelişme potansiyelini de daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum."şeklinde sözlerini ifade etti.