Adana Valisi Yavuz, 9-11 Ekim'deki 10. Lezzet Festivali'nin katkı sunacağını söyledi

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 9-11 Ekim'de 10'uncusu gerçekleştirilecek Adana Lezzet Festivali'nin yoğun katılımla şehrin ekonomisine ve tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Adana Lezzet Festivali, şehirde öne çıkan yeni yatırımlar ve Adana Kalkınma Programı gibi konuların ele alındığı bir basın toplantısı düzenledi. Önceki gün Adana Valiliği'nin tarihi Taşköprü Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen ve ekonomi gazetecilerinin katıldığı toplantıda 10'uncusu gerçekleştirilecek Adana Lezzet Festivali'nin yanı sıra şehrin ekonomisi, yatırımlar, kalkınma programı ve potansiyeli ele alındı. Toplantıya, Çukurova Kalkınma Ajansı Başkanlığını da yürüten Adana Valisi Yavuz'un yanı sıra Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şubesi Başkanı Ömer Tekdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer katıldı.

Vali Yavuz, "Adana sanayi ve tarım şehridir. Adana, su ürünlerinde de öne çıkıyor. Toroslar'da kar varken, Yumurtalık'ta denize giriliyor. Adana, gastronomide de iddialı olduğu için 10 yıldır Lezzet Festivali yapıyoruz. Şehrimiz tarihi ve kültürel varlıklarıyla turist de çekiyor. Bu sene lezzet festivalinin 10'uncu yılı ve 'Acısıyla tatlısıyla' diyoruz eğer isterseniz Adana'daki şalgamın acısı, Adana tatlısının tatlısı diyebilirsiniz. Festivalimizin lansmanını 23 Eylül'de İstanbul'da, festivali ise 9-11 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Adana'nın kültürel değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri de festivalde tanıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin yoğun bir katılımla şehrin ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Vali Yavuz,"Çukurova, büyüklük olarak dünyadaki ovalar arasında ilk 10'da yer alıyor. Çok bereketli topraklar, sulama altyapısının da iyi olan Çukurova'da Yılda 2-3 ürün hasadı yapılabiliyor hatta 4'üncü ürün de alınabilir. Bazen şikayet edilen bunaltıcı sıcak ve nem de Çukurova'da bereketin ta kendisidir " ifadelerini kullandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nın sunum yaptığı toplantıda, Adana'nın gastronomi kültürünün uzun yıllara dayandığından, ilin İstanbul ile birlikte Türkiye'nin halen kullanımda olan en eski restoran ve gıda işletmelerine ev sahipliği yaptığı, 70'ten fazla restoranın 50 yılı aşkın süredir hizmet verdiği belirtildi. Ürün çeşitliliğinin şehrin gastronomisinin zenginliğini beslediğini belirtilerek, 2025 yılında toplam tarım arazisi 4 milyon 920 bin 822 dekar, sulanan tarım alanı 3 milyon 75 bin 620 dekar, örtü altı tarım alanı 125 bin 572 dekar, kayıtlı çiftçi sayısı 34 bin 238, restoran işletmelerinin sayısı 2 bin 962, gıda, yiyecek ve içecek hizmetlerinin il istihdamındaki payı yüzde 8 olduğu vurgulandı. Şehirde tarım ürünleri ihracatı ise 2025'te 328 milyon dolar, gıda ürünleri ihracatı 994 milyon dolar olarak açıklandı. Tarımsal çeşitliliğe ek olarak Adana'da 24 coğrafi işaretli ürün bulunduğu hedefin bunu 50'ye çıkartmak olduğu belirtildi.

Sunumda kentte Portakal Çiçeği Karnavalı, Altın Koza Film Festivali, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ve Kültür Yolu Festivali gibi büyük organizasyonların yanı sıra yılda 12 fuar da gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Sunumda, Adana'da 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6 endüstri bölgesi, 1 serbest bölge ve 7 küçük sanayi sitesi bulunduğu, Türkiye'deki tüm petrol boru hatlarının kesişim noktası olan Ceyhan-Yumurtalık hattında petrokimya ve kimya sanayinde önemli gelişmeler beklendiği, gıda, sera ve su ürünleri sektörlerine yönelik sanayi altyapısının hız kazandığı belirtildi. Ayrıca Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve hızlı tren hatlarıyla entegre bir lojistik ağ oluştuğu da belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı