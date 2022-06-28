Adana Ticaret Borsası
AA - Eren Bozkurt - Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğu kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,90
|7,10
|Mısır
|Kg
|5,60
|5,80
|Soya fasulyesi
|Kg
|12,50
|13,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|49,90
|50,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi
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