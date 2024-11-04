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Adana Tarım-Fuarı, Tarım Potansiyelini Tanıtıyor

Adana Tarım-Fuarı, Tarım Potansiyelini Tanıtıyor
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da düzenlenen Tarım-Sera ve Bahçe Fuarı'nın Adana tarımının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Fuar kapsamında, Adana'nın verimli topraklarında yetişen çeşitli tarım ürünleri tanıtıldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da yapılan Tarım-Sera ve Bahçe Fuarı'nın Adana tarımının hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası standında, Adana'nın verimli topraklarında yetişen narenciye, avokado, muz, karpuz, şeker kamışı, yerfıstığı, pamuk, pikan cevizi, hurma, nar, şadok ve ejder meyvesi gibi bölgenin öne çıkan tarım ürünleri tanıtıldı. Ziyaretçilere, Adana'nın doğal ve lezzetli ürünlerinden oluşan çeşitli ikramlar yapıldı. Misafirler, Çukurova'nın bereketli topraklarının sunduğu bu eşsiz ürünleri tatma fırsatı buldu ve Adana tarımının potansiyelini yakından tanıma imkanı elde etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fuarın bölge tarımına olan katkılarını değerlendirerek, "Bu fuar, Adana tarımının hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşları, modern tarım tekniklerini ve yenilikçi çözümleri keşfederek, sürdürülebilir tarım uygulamalarını daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu" dedi.

Doğan, bu fuarın üreticiler ve sektör temsilcileri için bir bilgi paylaşım ve iş birliği platformu olduğunu vurguladı.

Başkan Doğan, fuarın Adana'nın tarımsal potansiyelini sergileyerek çiftçilerin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmasına ve bölge ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Ayrıca çiftçilerimizin modern tarım yöntemleri ve yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi edinmesi için büyük bir fırsat sundu" şeklinde konuştu.

Doğan, fuarın kapanışında yaptığı değerlendirmede, "Bu tür etkinlikler, sadece tarımsal ürünlerimizin tanıtımı için değil, aynı zamanda çiftçilerimizin sektördeki yenilikleri takip etmesi ve gelişen tarım teknolojilerine adapte olmaları için önemli. Yüreğir Ziraat Odası olarak, bölge tarımının güçlenmesi adına bu tür etkinliklere katılmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Standımızı ziyaret eden ve Adana tarımının tanıtımına katkı sağlayan herkese minnettarız. Bu ilgi, bizleri daha iyi işler yapma konusunda motive ediyor ve Adana tarımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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