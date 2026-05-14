Başkan Kıvanç: 'Fabrikada kazandığımızı yolda kaybetmeyelim'

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin üretimde önemli bir güce sahip olduğunu belirterek, ihracatta rekabet avantajının korunabilmesi için lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarsus Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Dış Ticaret ve Lojistik Zirvesi - Bölgesel Kalkınmada Stratejik İkili; İhracat ve Lojistiğin Önemi" paneli, akademi, sanayi ve lojistik dünyasını bir araya getirdi.

Panelde, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, bölgesel kalkınmada ihracat ve lojistiğin stratejik önemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, küresel ticaret sisteminin yeniden şekillendiği bir dönemde dış ticaret ve lojistiğin birlikte ele alınmasının zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Çukurova Bölgesi'nin Türkiye'nin dünyaya açılan en stratejik kapılarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özen, Adana'nın sanayi gücü ile Mersin'in liman ve lojistik altyapısının bölge için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Panelde konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye sanayisinin pandemi sonrası süreçte ve küresel krizlerde üretim kabiliyetini kanıtladığını ifade ederek, özellikle Körfez hattındaki kırılmaların Türkiye'ye yönelik talebi artırdığını söyledi.

Türkiye'nin 2026 yılı Nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolara ulaştığını belirten Başkan Kıvanç, Adana'nın ise aynı dönemde yüzde 35,1'lik artışla 316 milyon 567 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türk sanayisinin kaliteli ve hızlı üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Kıvanç, ürünlerin küresel pazarlara ulaştırılması aşamasını dile getirerek şu ifadeleri kullandı; "Biz malı çok kaliteli ve çok hızlı üretiyoruz. Ancak malı fabrika kapısından çıkarıp küresel pazarlara, özellikle de Avrupa'ya ulaştırma aşamasında daha esnek alternatifli çözümler üretmemiz gerekiyor. Aksi halde fabrikada kazandığımızı, yolda kaybedebiliriz."

"Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı Türkiye'nin Geleceğini Değiştirecek"

Akdeniz havzasındaki mevcut limanların kapasite sınırına ulaştığını belirten Kıvanç, Mersin ve İskenderun hattındaki yoğunluğun, karayoluna aşırı bağımlılığın ve demiryolu entegrasyonundaki eksikliğin sanayicinin rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

Bu noktada yıllardır planlanan ve tahsisi onaylanan Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı Projesi'nin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Kıvanç, 9 milyon TEU kapasiteyle planlanan projenin Türkiye'nin dış ticaretteki en stratejik yatırımlarından biri olacağını söyledi.

"Çukurova, Marmara'ya Alternatif Olacak"

Ceyhan ve Yumurtalık hattının; kimya, organize sanayi ve serbest bölge yatırımlarıyla dev bir üretim merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Kıvanç, Türkiye'de üretim ve ihracatın Marmara Bölgesi'ne sıkıştığını belirterek Çukurova Havzası'nın yeni üretim ve lojistik üssü olacağını söyledi. Başkan Kıvanç, "Marmara'nın yükünü alacak, Ceyhan-Yumurtalık üretim havzasıyla entegre tam kapasiteli bir Güney Lojistik ve Üretim Koridoru inşa etmek zorundayız" dedi.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Konuşmasında Avrupa Yeşil Mutabakatı'na da değinen Başkan Kıvanç, artık yalnızca üretim süreçlerinde karbon salınımını azaltmanın yeterli olmadığını belirterek, lojistik faaliyetler sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarının da önümüzdeki dönemde önemli bir maliyet unsuru haline geleceğini ifade etti. Başkan Kıvanç, sürdürülebilir üretim kadar çevreci taşımacılık ve düşük karbonlu lojistik uygulamalarının da rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Lojistik süreçlerin yapay zeka destekli sistemlerle dijitalleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kıvanç, üretim planlamasının liman, gemi ve kara taşımacılığı süreçleriyle entegre yönetilmesinin rekabet avantajı sağlayacağını söyledi.

Etkinlik soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı