Adana'da Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi kurulacak

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacağını söyledi. Bölgede yılda 100 bin ton sebze üretimi gerçekleştirilecek.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, faaliyete geçmesiyle yılda 100 bin ton sebze üretiminin gerçekleştirileceği Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacağını söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi alanı ile Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) alanında incelemelerde bulundu. OSB alanlarına gerçekleştirdiği inceleme ziyaretleri sırasında ilk olarak Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi'nde kurulmakta olan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'ni ardından Adalı Mahallesi'nde kurulmakta olan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi'ni (TDİOSB) ziyaret eden Vali Köşger, yetkililerden OSB'lerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger; 4 bin 100 dekar alan üzerine kurulacak ve faaliyete geçmesiyle yılda 100 bin ton sebze üretiminin gerçekleştirileceği Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük sera kümelenmesi olacağını belirtti. Adana'nın yıllık bitkisel üretim hasılasının yüzde 10'unu Sera TDİOSB'nin sağlayacağını kaydeden Vali Köşger, bölgede yüksek teknolojili seraların yanı sıra; işleme, paketleme, depolama ve AR-GE tesislerinin de bulunacağını, seraların ileri teknolojide olacağını, projede az ilaç ve gübre kullanımını öngören topraksız tarımın ağırlıklı olarak yapılacağını kaydetti.

Avrupa ve Türkiye'nin ilk ve tek Su Ürünleri TDİOSB'nin Adana'da kurulacağını belirten Vali Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'de tatlı su ve deniz su ürünleri olmak üzere yılda 60 bin ton su ürünü üretileceğini kaydetti.

Vali Köşger, Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) OSB'nin kuruluş protokolünün onaylandığını ve tüzel kişilik kazandığını belirtip, parselasyon planlarının hazırlanması, alt yapı yapım işi için gerekli olan projelerin (Yol, su, kanalizasyon, elektrik dağıtım şebekesi, vb.) keşif özetlerinin hazırlanması ve onaylanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydederek Adana'mızın ve ülkemizin ekonomisine önemli düzeyde katkı sunacak OSB'lerin bir an evvel faaliyete geçmesi için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Her iki projenin de tamamlandığında Adana'nın tarımsal faaliyetlerine olumlu yönde katkı sunacağını belirten Vali Köşger, OSB'ler faaliyete geçtiğinde Adana'nın yatırım, üretim, istihdam, ihracat alanlarında daha da güçlü bir il olacağını sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Kaymakam Necati Aktan, Belediye Başkanı Necip Topuz ile Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç'in de katıldığı inceleme ziyaretleri yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu. - ADANA