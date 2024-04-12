Adana'da Tarla İçi Kapalı Drenaj ve Geliştirme Projeleri Devam Ediyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayata geçirilmekte olan Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projeleri çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "İnşa ettiğimiz depolama tesisleri ile çiftçilerimize sulama suyu sağlarken çiftçilerimizin bu suya rahatça ulaşmasını sağlayacak modern ve sürdürülebilir projeleri de hayata geçiriyoruz" dedi.

Proje ile yüzde 25'den yüzde 100'e kadar verim artışı hedefleniyor

Projenin ayrıntıları hakkında bilgi veren Balta; "Adana Ceyhan Ovası 1. Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi kapsamında 33 mahallede toplam 318 bin 460 dekar alan, Adana Ceyhan Ovası 2. Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi kapsamında 28 mahallede toplam 288 bin 170 dekar alan ve Adana Ceyhan Ovası 3. Kısım Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi kapsamında 29 mahallede toplam 295 bin 930 dekar alanda tarım arazilerini daha verimli hale getirmek için çalışmalar başlamıştır. Toplamda 90 farklı mahalledeki 902 bin 560 dekar arazinin faydalanacağı bu projeler kapsamında; tarla içi kapalı drenaj çalışmaları, açık drenaj kanalları ve diğer su yollarının temizlenmesi ve derinleştirilmesi, kavşut, menfez yapılarının yapılması, arazide kaba tesviye yapılması, lateral ve kollektor borularda yıkama (temizlik) ve onarım işleri vatandaşlarımızdan hiçbir ücret alınmaksızın gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Projeler çerçevesinde öncelikli olarak 60 bin metre drenaj kanalı temizliği yapıldığını ifade eden Balta; "Çalışmaların tamamlanmasıyla; ekilemeyen arazilerinin ekilebilir duruma getirilerek ekonomiye kazandırılmasını, düşük verim alınarak üretim yapılan yerlerde ise %25'den %100'e kadar verim artışı sağlanmasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda aynı anda farklı noktalarda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Toprağının kıymetini bilen, emeği ve alın teriyle milli ekonomimize güç veren tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA