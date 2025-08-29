Adana'da Tarım ve Altyapı Yatırımları Hız Kazanıyor

Adana'da Tarım ve Altyapı Yatırımları Hız Kazanıyor
Güncelleme:
Adana Ticaret Odası, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, tarım projeleri ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verildi. AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru, kuraklıkla mücadele projelerini ve yeni otoban yolunu duyurdu.

Adana Ticaret Odası (ATO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO Meclis Salonu'nda, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milletvekili Doğru, özellikle tarımla ilgili yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. Bölgenin yanı sıra Türkiye genelini etkileyen zirai don gibi doğal afetlerin yanı sıra yaşanan kuraklığın da tarımı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Doğru, gerekli çalışmaların yapıldığını ve yaraların sarıldığını söyledi.

Adana'ya yapılan yatırımlardan da bahseden Doğru, kuraklığın sorun olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz, İmamoğlu, Kozan ve Sarıçam bölgesinde basınçlı boru sistemiyle sulama projesi devam ediyor. Aynı projeyi Aşağı Seyhan Ovası'nda da hayata geçiriyoruz. Projesine 2026 yılında başlıyoruz. Proje maliyeti ise yaklaşık 100 milyar lira. Bu, Adana tarihinin en büyük ve en kıymetli yatırımı olacak" dedi.

"2 Tünel yapılacak"

Konuşmasını sürdüren Doğru "Çatalan Barajı'ndan iki tane tünelle Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Tarsus'un bir kısmı dahil olmak üzere Aşağı Seyhan Ovası'nın tamamını, yerin altına alacağımız basınçlı borulu sistemle sulayacağız. Şehrin içinden geçen kanalların tamamını kaldırıyoruz ve borulu sistemle suyu yerin altına alıyoruz. Bu sistemle üreticilerimiz sulama için ekstra masraf yapmayacak. Evinde kullandığı su gibi, basınçlı boru sistemiyle arazisinde, bahçesinde damlama sistemiyle sulama yapacak. Bu, belki de Adana tarihine altın harflerle yazılacak yatırımlardan birisi olacak"diye konuştu.

Yerel yönetimlerin, şehrin trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalar yapmadığı için mevcut otoban yolunun şehir içi trafiğine hizmet eder hale geldiğine de dikkat çeken Doğru, "Burayı kurtarmak için alternatif otoban yolu yapacağız. Bunun da çalışmaları tamamlandı. Bugün de proje ihalesi yapıldı. Pozantı'dan Ceyhan-Organize Sanayi Bölgesi'ne inen bir otoban yolu yapılacak. Bu da güzel bir yatırım olacak" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
