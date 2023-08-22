Adana'da deneme alanlarına ekilen yerli ayçiçeği tohumlarının mahsulleri hasat edildi

Ayçiçek yağı markası Yudum ile Tohum Derneği'nin 2021'de başlattığı Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi üçüncü yılında Adana'da devam ediyor.

Ayçiçek yağı markası Yudum ile Tohum Derneği'nin 2021'de başlattığı Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi üçüncü yılında Adana'da devam ediyor. Bu yıl Adana'da üç farklı deneme alanında ekilen yerli ayçiçeği tohumlarının mahsulleri hasat edildi.

Yudum'un, Tohum Derneği iş birliğiyle 2021 yılında başlattığı Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nin üçüncü yılında Adana'da hasat yapıldı. Marka ve dernek, ilk yıl Trakya, ikinci yıl Konya'da uygulanan proje ile Türkiye'de yüksek verimli yerli ayçiçeği tohumunun geliştirilmesini, çeşitliliğin artırılmasını ve ayçiçeği üreten çiftçilerin desteklenmesini hedefliyor. Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TTAE), Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM) teknik destekleri ile yürütülüyor.

Bu yıl proje kapsamında Adana Ceyhan Çukurova TİGEM'e ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM)'ne ait deneme sahaları ile Sarıçam Cihadiye Köyü'ndeki deneme tarlasında ekimi yapılan ayçiçeklerinin hasadı yapıldı. Hasat sonrasında Cihadiye Köyü'nde düzenlenen tohum tanıtım etkinliğine projenin paydaşları Tohum Derneği ve Savola Gıda Türkiye ev sahipliği yaptı. Etkinliğe çiftçiler, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM) yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında 2021'de Trakya'da Tekirdağ Muratlı, Edirne Keşan ve İstanbul Silivri ilçelerinde 10 çeşit yerli tohum ekilerek hasat yapıldı. Bu 10 çeşit hasat sonrası verimlilik ve yağ oranı gibi performans parametreleri açısından değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda en yüksek performansa sahip 5 çeşit belirlendi. Verim ve yağ oranlarına göre ilk 5 sırada yer alan çeşitler ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik desteği ile geliştirilen 5 yeni çeşit olmak üzere toplam 10 çeşit ayçiçek çekirdeği 2022 yılında Konya'da Yağlıbayat, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü'ne ait deneme alanlarında ve Gözlü TiGEM Tarım İşletmesinin alanlarında ekimler gerçekleştirildi. Konyalı çiftçilerin hasat ettiği ayçiçeği tohumlarının verimlilik ve yağ oranı hesaplandı.

Nihayetinde 2023 yılında Konya'da performansı yüksek bulunan 5 çeşit ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM) teknik desteği ile geliştirilen yeni 5 çeşit tohum olmak üzere toplam 10 çeşit tohumun deneme ekimleri Adana'da yapıldı.

Proje tohum geliştirme çalışmalarının yanı sıra çiftçilere sağladığı çeşitli desteklerle de yerli üretimin artırılmasına katkı sağlıyor.

Depremzede çiftçilere tohum desteği verildi

Proje kapsamında Türkiye'nin en önemli ayçiçek üretim merkezlerinden olan ve şubat ayında meydana gelen depremlerden etkilenen bölgedeki çiftçilere, ürün ekim döneminde tohum desteği verildi.

Çiftçi ağı kuruldu, çiftçilere eğitim ve tohum desteği sağlandı

Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nin ilk yılında oluşturulan ve her yıl güçlenen çiftçi ağında toplam 650 çiftçi bulunuyor. Söz konusu çiftçi ağına, Trakyalı, Konyalı ve bu sene de Adanalı çiftçiler dahil edildi, ayrıca çiftçilere yüz yüze eğitim ve teknik uygulama ve tohum desteği verildi.

Adana'da hasat edilen ayçiçeği tohumlarına yapılacak testler ve değerlendirmeler ile üç yıldır elde edilen en verimli yerli tohumlar belirlenecek. Tohumların belirlenmesini takiben Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü'ne müracaat edilerek tescil süreci başlatılacak.

"Verimli yerli tohumlar tescillenerek yerli üretime kazandırılacak"

Doğayı, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler geliştirip uyguladıklarını belirten Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, "Savola Gıda Türkiye ile yürüttüğümüz Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi sektörde bir ilk oldu. Projeyle ülkemizde yüksek verime sahip, dayanıklı ve kaliteli yerli ayçiçeği tohumu çeşitleri elde etmeyi amaçlıyoruz. Üçüncü yılımızda Adanalı çiftçiler ile buluştuk ve birlikte hasat yaptık. Şubat ayında yaşanan depremlerden etkilenen Adanalı çiftçilerimize, üretime devam ettikleri ve bu projede yer alarak yerli tohum geliştirmeye destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız hasat sonrasında deneme yapılan çeşitlere verimlilik analizi uygulanacak; verimli yerli tohumlar yerli üretime kazandırılacak. Çiftçilere katkı sağlayacak projelerimizde sektör lideri Savola Gıda Türkiye ile iş birliği yapmak bizler için çok değerli."

"Projemizi, Türkiye'nin diğer tarım merkezlerine de taşıyacağız"

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Tohum Derneği iş birliğinde bu yıl Adana'daki çiftçiler ile yaptıkları ekimin sonuçlarından memnun olduğunu belirtti. Balazadeh, şöyle konuştu: "Türkiye'de yerli ayçiçek üretimini desteklemek amacı doğrultusunda Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi'nde Yudum markamız ve Tohum Derneği ile önemli bir adım attık. Trakya'da başlattığımız, geçen yıl Konya'da ve bu yıl Türkiye'nin en önemli ayçiçek üretim merkezlerinden olan ve maalesef Şubat ayında yaşanan depremlerden etkilenen Adanalı çiftçilerle buluştuk. Ekim döneminin başında kıymetli çiftçilerimize tohum desteği sağlayarak zor zamanlarda yanlarında olduk. Onlar da bu projede yer alarak Türk tarımı ve Ayçiçek üretimi için çok önemli bir destek verdi. İklim şartlarına dayanıklı, yüksek verime sahip tohumlarımızı tescillemeyi ve önümüzdeki yıllarda projemizi Türkiye'nin diğer tarım merkezlerine de taşımayı amaçlıyoruz." - ADANA