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Adana'da Buğday Hasadı Başladı

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Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da buğdayda hasat başladı. Bu yıl kent genelinde 1 milyon 330 bin dekar buğday ekildi ve toplamda 1 milyon tona yakın rekolte bekleniyor.

Stratejik öneme sahip birçok ürünün hammaddesi olan buğdayın, Adana'da hasadı başladı.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da buğdayda hasat başladı. Birçok ürünün hammaddesi olan ve savaşlar nedeniyle stratejik öneme sahip buğday için biçerdöverler Çukurova'daki tarlalarda çalışmaya başladı.

Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da kıyı şeridi dışındaki bölgelerde üretim yapan çiftçiler ise ürünlerinin olgunlaşmasını bekliyor. Bu yıl kent genelinde 1 milyon 330 bin dekar buğday ekildi. Dönüm başına ortalama 500 ile 600 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 1 milyon tona yakın rekolte bekleniyor.

"Verimi iyi bekliyoruz"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da ilk turfanda buğday hasadı başladı. 50 dönüm alanda bugün buğday alanı yapılıyor. Kurak bir alanda olmamıza rağmen dönüme 600-650 kilogram verim bekliyoruz. Bundan sonra burada ki hasat ovaya doğru ilerleyecek. Adana'nın tamamında verimi iyi bekliyoruz" dedi.

"Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın"

Çiftçilere buğdayların Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satılması gerektiğini anlatan Doğan, "Lisanslı depolar bütün çiftçilerin buğdayını alacak. Çiftçiler buğdayını ucuza satmasın. Önümüzdeki günlerde buğday fiyatları açıklanınca lisanslı depolara çiftçi buğdayını döksün. Oradan alacağı elektronik ürün senediyle satışı TMO'ya gerçekleştirebilir. Bizler fiyatları bu sene ton başına 15 bin lira bekliyoruz. Prim desteğinin de ovada 1, kıraç bölgelerde 2 lira olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların çiftçiyi sevindirmesiyle gelecek sene ekim alanlarının daha da artacağını sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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