Haberler

İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

İş Bankası'nın '81 İlde 81 Orman' projesi Adana ile devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Adana'nın Kuzgun Mahallesi'nde 25 bin fidan toprakla buluştu. Proje ile toplamda 2,2 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Adana'da 25 bin fidan toprakla buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, projenin 22. durağı Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Karaisalı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Erdal Toker, Türkiye İş Bankası Adana Bölge Müdürü Mehmet Yetim, TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Özlem Tümenbatur'un yanı sıra Adanalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 42'si ormanlık alanlardan oluşan Kuzgun Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25 hektarlık alanda 25 bin fidan doğaya kazandırılacak.

İlk olarak 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen ve 2024'te yeniden hayata geçirilen proje kapsamında 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki 3 yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Projenin ilk döneminde, 2009 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde yapılan dikimlerde 30 bin fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Bu görüntülerin yankıları sürerken Türkiye'den PKK'ya net uyarı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Şike yapıldığı dile getirilmişti: Zonguldakspor taraftarlarından 2. Lig talebi

Küme düşen takımın taraftarı TFF'ye seslendi: Bizi lige geri alın
title