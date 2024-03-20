Adana, 2023 yılında Türkiye'nin karpuz üretiminde birinci oldu

Adana, 2023 yılında karpuz üretiminde Türkiye birincisi oldu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Biliyor musunuz? Adana'nın 2023 yılında 554 bin ton karpuz üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 17,6'sını karşıladı. Türkiye birincisi oldu" denildi. - ADANA