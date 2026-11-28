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SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/DİLARA ZENGİN - ABD yönetiminin imalat sektörlerindeki "yapısal kapasite fazlası" gerekçesiyle 14 büyük ticaret ortağına yönelik açıkladığı yeni gümrük vergisi önerileri, halihazırda yüksek seyreden ülke içindeki enflasyonist baskıları körükleme ve küresel ticarette yeni bir gerilim dalgası başlatma riski taşıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 11 Mart'ta başlattığı soruşturmalar kapsamında Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya, Güney Kore, Tayvan, İsviçre, Hindistan, Vietnam, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Kamboçya ve Bangladeş'in imalat politikalarının ABD ticaretine yük getirdiğine hükmederek bu ekonomilere ek tarifeler uygulanmasını önerdi.

Kamuoyu görüşlerinin 5 Ocak 2027'ye kadar toplanacağı ve 25 Ocak 2027'de kamuya açık oturumların yapılacağı belirtilirken, yeni tarifelerin bu inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Söz konusu tarife oranlarının, zorla çalıştırma gerekçesiyle temmuzda getirilen yüzde 10 veya yüzde 12,5'lik mevcut tarifelerin üzerine eklenmeyeceği ve her iki kapsama giren ürünlerde yalnızca yüksek olan oranın uygulanacağı belirtiliyor. Ayrıca petrol, doğal gaz, ABD'de yetiştirilemeyen gıda ürünleri ile ilaç gibi sektörel tarifelere tabi malların muaf tutulacağı kaydediliyor.

USTR ayrıca daha önce yürürlüğe konulan 1974 tarihli Ticaret Yasası'ndaki 301. Bölüm önlemleri kapsamında Brezilya'dan ithal edilen tamamlanmış hava araçlarına yüzde 10 ek vergi getirilmesi ve şeker ithalatına uygulanan vergilerin artırılması için de kamuoyu görüşüne başvurdu.

Yüksek Mahkeme kararı sonrası "meşru zemin" arayışı

Washington'ın bu adımı, ABD Yüksek Mahkemesinin şubat ayında Başkan Donald Trump'ın ulusal acil durum yetkilerine dayanarak getirdiği geniş kapsamlı küresel tarifeleri iptal etmesinin ardından, yönetimin tarife duvarını daha sağlam ve kalıcı bir yasal zemine oturtma arayışının son halkasını oluşturdu.

Yüksek Mahkeme kararının ardından önce 122. Bölüm uyarınca 24 Temmuz'a kadar geçerli olan geçici yüzde 10'luk vergiye başvuran Trump yönetimi, ardından zorla çalıştırma uygulamalarını gerekçe göstererek 301. Bölüm kapsamında ek vergiler getirmişti.

Son açıklanan 301. Bölüm önerileriyle yönetim, yargı engelini aşarak küresel tarife seviyesini şubat ayındaki mahkeme kararı öncesindeki noktaya yaklaştırmayı hedefliyor.

Ülke bazlı oranlar ve ticaret anlaşması baskısı

USTR'nin önerisi, mevcut veya müzakere halindeki ikili ticaret anlaşmalarına bağlı olarak kademeli bir tarife yapısı öngörüyor. Bu kapsamda Çin menşeli mallar için mevcut vergilerin üzerine yüzde 20'ye kadar ek tarife uygulanması önerilirken, 10 Ocak'ta süresi dolacak ticaret ateşkesinin uzatılmaması halinde bu oranın yüzde 40'a çıkarılabileceği uyarısı yapılıyor.

Çin için önerilen yeni gümrük vergileri, ülkeyle varılan ticari ateşkesin sınırları dahilinde kalsa da ABD'nin daha yüksek tarifelere kapı aralaması, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gelecek ay Miami'de G20 zirvesi marjında yapılması planlanan görüşmesi öncesinde tansiyonu artırıyor.

Ticaret anlaşması sağlanamaması halinde Vietnam için yüzde 35'e, Hindistan için yüzde 25'e kadar ek tarife önerilirken, karşılıklı ticaret anlaşması imzalanması durumunda ise bu oranların Vietnam için yüzde 20'ye, Hindistan için yüzde 17'ye düşürülebileceği belirtiliyor.

Singapur için yüzde 20'ye kadar önerilen tarife oranının da anlaşma halinde yüzde 10'a çekilebileceği ifade ediliyor. Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland için yüzde 18'e kadar ek tarife oranı öngörülüyor.

Mevcut "en çok kayırılan ülke" ve 301. Bölüm vergileri dahil olmak üzere AB için yüzde 15, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan menşeli ürünlerde ise yüzde 15'e kadar tarife uygulanması planlanıyor.

Ekonomistler, özellikle Vietnam, Hindistan ve Singapur için anlaşma olması ve olmaması durumlarındaki keskin oran farklarının, bu ülkeleri Washington ile müzakereleri hızlandırmaya zorlayan güçlü bir baskı unsuruna dönüştüğüne dikkati çekiyor.

Yeni tarife hamlesi enflasyonla mücadelede Fed'i zorluyor

Ekonomistler, yeni tarife dalgasının zamanlamasının ABD ekonomisi açısından kritik riskler barındırdığını vurguluyor.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 3,8 yükseldi.

Çekirdek PCE fiyat endeksi de ekimde yüzde 3,3 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek oranda artarken, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Yale Üniversitesi bünyesindeki The Budget Lab'in analizinde, mevcut uygulamalar kapsamında yüzde 11,2 olan ABD'nin ortalama etkin tarife oranının, yeni önerilen tarifelerin devreye girmesiyle yüzde 13,9'a yükseleceği öngörülüyor.

Mevcut tarifelerin ABD hane halkına yıllık maliyetinin ortalama 900 dolar olduğunu hesaplayan The Budget Lab, yürürlükteki gümrük vergisi politikasının tüketici fiyatları üzerindeki nihai etkisinin yaklaşık yüzde 0,6 olduğunu tahmin ediyor.

Önerilen tarifelerin yürürlüğe girmesinin tüketici fiyatlarını yüzde 0,3 artırabileceği değerlendiriliyor.

Ekonomistler, enerji maliyetleri ve yapay zeka altyapı yatırımlarının fiyatlar üzerinde baskı yarattığı, iç talebin ise canlılığını koruduğu bir ortamda işletmelerin gümrük vergisi kaynaklı maliyet artışlarını doğrudan tüketicilere yansıtmasının kolaylaştığını belirtiyor.

Son olarak Fed'in Bej Kitap raporunda şirketlerin girdi maliyetlerini fiyatlara yansıtma eğilimine dikkati çekmesi, bankanın enflasyonla mücadelesinin uzayabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Küresel tepkiler ve ticaret savaşları endişesi

Washington'ın hamlesi ticaret ortaklarının tepkisini çekerken, küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmalar yaşanabileceği endişesini doğuruyor.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ve diğer ekonomilere yapısal kapasite fazlası gerekçesiyle ek tarife getirilmesine karşı olduklarını belirtirken, ek tarife önermesinin "tek taraflılığın tipik bir örneği" olduğunu ifade etti.

Pekin yönetimi, Washington'a hatalı uygulamalarına son verme ve farklılıkları diyalog ve istişareyle çözme yoluna dönme çağrısı yaptı, Çin'in gelişmeleri yakından izleyeceğini, haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alabileceğini vurguladı.

AB Komisyonu ise ABD'nin sanayide "kapasite fazlası" iddiasını reddederken, kapasite fazlasından en çok etkilenen taraflardan biri olduğunu savundu. AB, daha önce uzlaşılan yüzde 15'lik tavan anlaşmasına sadık kalınması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin kasım başındaki ara seçimlerde yüksek fiyatlar nedeniyle seçmen tepkisiyle Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu Demokratlara kaptırmasına rağmen, yönetimin tarifelerde ısrarcı olması dikkati çekiyor.

Demokratlar ocak ayında Kongre'nin kontrolünü devraldıklarında tarifeleri geri almayı hedeflese de uzmanlar, Trump'ın veto yetkisi nedeniyle kısa vadede korumacı ticaret politikalarından geri dönülmesinin zor olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA