ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

ABD Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 5'e indirdi.

FED'DEN YILLAR SONRA TARİHİ KARAR

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını sonlandırdı. Yaklaşık 4 yıldır süren dönemi sonlandıran FED, tarihi bir karar aldı.

FAİZİ 50 BAZ PUAN İNDİRDİ

Piyasaların da öngördüğü biçimde gevşeme döngüsünde ilk hamlesini yapan FED, politika faizinde 50 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Faiz, yüzde 5,5 seviyesinden 4,75-5 aralığına çekildi.

Karar metninde ekonomik aktiviteye ilişkin vurgular dikkat çektikleri. Metinde "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandı ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verdi" denildi ve yetkililerin enflasyonu hedeflerine geri getirmenin yanı sıra "maksimum istihdamı desteklemeye güçlü bir şekilde bağlı oldukları" vurgulandı.

PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞ 4 YIL SÜRDÜ

Fed, son olarak Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de iki kez acil faiz indirimi kararı almıştı. Banka, enflasyonla mücadele için Mart 2022'den sonra üst üste faiz artışları yaparak faizleri 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Fed, Temmuz toplantısında enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğu sinyali vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada, para politikası için ayarlama zamanı geldiği mesajını vermişti. Bu mesaj Fed'in gevşeme döngüsüne Eylül toplantısında başlayacağı yönünde algılanmıştı.