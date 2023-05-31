ABD'de mortgage faizleri 7 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,91 ile kasım başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,91 ile kasım başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 26 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azalarak düşüşünü 3'üncü haftaya taşıdı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,69'dan yüzde 6,91'e yükseldi ve 4 Kasım ile sona eren haftadan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,15'ten yüzde 6,41'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve son ekonomik verilerin yatırımcıları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceğine ikna etmeye başladığını belirtti.

Fratantoni, geçen hafta hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının yüksek mortgage faiz oranları nedeniyle azaldığını aktardı.