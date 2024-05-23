ABD'de İmalat Sanayi PMI Mayısta Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,9 oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin nisanda olduğu gibi 50 değerini alması öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi bir yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de hizmet sektörü PMI da mayısta geçen aya göre 3,5 puan artarak 54,8'e yükseldi. Bu dönemde 12 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerini aşan endeksin 51,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin hızlandığını gösteren endeks, nisanda 51,3 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise mayısta aylık bazda 3,1 puan artarak 54,4'e çıktı.

Söz konusu dönemde 25 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, nisanda 51,3 olmuştu. Piyasa beklentileri bileşik PMI verisinin 51,1 değerini alacağı yönündeydi.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, iki ay süren yavaş büyümenin ardından yeniden hızlandığını, öncü PMI verilerinin mayıs ayında iki yılı aşkın süredir en hızlı genişlemenin sinyalini verdiğini belirtti.

Williamson, verilerin ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte sağlam bir Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yolunda olduğunu gösterdiğini aktardı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.