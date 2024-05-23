Üye Girişi
Haberler

ABD'de İmalat Sanayi PMI Mayısta Beklentilerin Üzerinde Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise 3,5 puan artarak 54,8'e yükseldi. Bileşik PMI ise 3,1 puan artarak 54,4'e çıktı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 0,9 puan artarak 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin mayıs ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI mayısta geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,9 oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin nisanda olduğu gibi 50 değerini alması öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi bir yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de hizmet sektörü PMI da mayısta geçen aya göre 3,5 puan artarak 54,8'e yükseldi. Bu dönemde 12 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerini aşan endeksin 51,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin hızlandığını gösteren endeks, nisanda 51,3 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise mayısta aylık bazda 3,1 puan artarak 54,4'e çıktı.

Söz konusu dönemde 25 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, nisanda 51,3 olmuştu. Piyasa beklentileri bileşik PMI verisinin 51,1 değerini alacağı yönündeydi.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD ekonomisindeki toparlanmanın, iki ay süren yavaş büyümenin ardından yeniden hızlandığını, öncü PMI verilerinin mayıs ayında iki yılı aşkın süredir en hızlı genişlemenin sinyalini verdiğini belirtti.

Williamson, verilerin ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte sağlam bir Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yolunda olduğunu gösterdiğini aktardı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Finans Ekonomi Güncel Haberler

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

 Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bakmadan Geçme

Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çorum'da deprem şiddeti kaç, merkez üssü neresi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl olur? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti! Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 hangi il ve ilçede çekildi? Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu! Yönetimde Acun Ilıcalı var mı? ÖSYM YKS 2024 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! YKS YER SORGULAMA EKRANI İnci Taneleri CANLI izle! 23 Mayıs Nisan İnci Taneleri 16. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! #128250 Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Buz Yolu filmi oyuncuları kim? Buz Yolu filmi konusu, oyuncuları! Buz Yolu ne zaman nerede çekildi? #128250 Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title