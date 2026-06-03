ABD'de benzin fiyatları 4 yılın zirvesinde, New York'ta vatandaş zorda

ABD genelinde son dört yılın en yüksek seviyelerine ulaşan benzin fiyatları sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Özellikle New York'ta yaşayan Amerikalılar ve Türkler, akaryakıt maliyetlerindeki artışın günlük hayatlarını ve harcamalarını doğrudan etkilediğini belirtirken, uzmanlar yaz aylarında fiyatların yeniden yükselebileceği uyarısında bulundu.

ABD genelinde yükselen akaryakıt fiyatları, vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Yaz seyahat sezonunun başlaması ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyelerde seyreden benzin fiyatları, özellikle nüfusun yoğun olduğu New York kentinde sürücülerin bütçesini zorlamaya başladı. Amerikalılar artan maliyetler nedeniyle araç kullanımını azaltırken, akaryakıt istasyonu işletmecileri de satışlarda düşüş yaşandığını ifade etti.

ABD'de benzin fiyatları 4,5 dolar sınırında

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ABD genelinde normal benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,49 dolara ulaştı. Son günlerde sınırlı gerileme yaşansa da fiyatlar son dört yılın en yüksek seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. Eyalet bazında bakıldığında California'da galon fiyatı 6,12 dolar, New Jersey'de 4,50 dolar, Connecticut'ta 4,62 dolar ve New York'ta 4,59 dolar seviyelerinde seyrediyor. Artan fiyatlar özellikle günlük araç kullanan sürücüler, nakliye sektörü çalışanları ve küçük işletmeleri doğrudan etkilerken, vatandaşlar bütçelerinde ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

"Bu zamana kadar gördüğüm en yüksek enflasyon gibi gözüküyor"

New York'ta yaşayan Akın Bıyık, yükselen akaryakıt fiyatlarının özellikle taşımacılık sektöründe çalışanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Amerika'da 28 yıldır yaşamaktayım. Evet, Başkan değişirse belki düşebilir ama 28 senedir buradayım ama bu zamana kadar gördüğüm en yüksek enflasyon gibi gözüküyor. Eyaletine göre değişiyor tabii fiyatlar. Şu anda New York en yüksek düzeyde gidiyor. Tabii rahatsızlığımız var bundan dolayı. Beni fazla etkilemedi ama etkilenen arkadaşlarımız oldu. Biz şirkete çalıştığımız için şirket bizim gaz giderlerimizi karşılıyorlar. Ama tabii ki rahatsız olan arkadaşlarımız çok kişi oldu. Eyalet dışı da çalıştığımız için bizi etkiliyor. Daha çok dizel kullanımı olan araçlarda daha fazla yüksek fiyat oluyor. Tabii bizimkisi benzinli olduğu için bizi şirketimiz karşıladığı için fazla beni etkilemiyor. Ama dediğim gibi tır şoförlüğü yapan arkadaşlarım var. Bunlar bayağı bir şey oldu, telaşlandılar fiyattan ötürü, tabii ki zarar gördüler" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar rahat dolaşamaz oldu"

Akaryakıt istasyonu ve helal gıda işletmecisi Mehmet Yıldırım ise yükselen fiyatların doğrudan satışları etkilediğini belirterek müşterilerden yoğun şikayet aldıklarını söyledi. Yıldırım konuşmasında, "21 yıldır Amerika'dayım. 2009'da 5 doları gördük. Ama bu kadar uzun sürmemişti o. Fakat bu dönem biraz uzun sürdü. Sanırım Amerika'nın Hürmüz Boğazı, İran'la olan problemleri bundan dolayı sanırım arttı, bilmiyorum artık ne olacak sonu. Tabii ki bizim işimizi yaklaşık yüzde 40 etkiledi. Çünkü insanlar rahat dolaşamaz oldu. Daha önce yaklaşık 1,5-2 ay içinde 2,5'lardan 4,5'lara çıktı galonu. Dolayısıyla gezmeden kısıldı, tek arabaya düşüldü. Ben kendimden örnek vereyim, izin günüm haricinde arabamı kullanmıyorum. Gerçekten çok şikayet var. Ama sonuçta bu fiyatları biz koymuyoruz. Biz de yüksek alıyoruz dolayısıyla yüksek satıyoruz sonuçta iş. Aslında biliyorsunuz market üzerinden fiyatlandırıldığı için bazen 10 cent düşüyor, ertesi gün 20 cent çıkıyor. İnşallah düşer tabii ki. Çünkü Amerika tarihinde çok görülmemiş böyle şeyler" dedi.

"Eskiden 40 dolara doldururken şimdi 80 dolara dolduruyorum"

New York'ta yaşayan Eray Demir de benzin fiyatlarının günlük harcamalarını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Bu durum beni etkiliyor çünkü eskiden benzine çok az para ödüyordum. Ayrıca cebimde kalan paradan da oldukça memnundum. Şimdi benzin fiyatları galon başına yaklaşık 4 dolar, eskiden 40 dolara doldururken şimdi 80 dolara dolduruyorum. Yani fiyatlar temelde iki katına çıktı. Bu durum beni ve birçok arkadaşımı etkiliyor. Her şeyin pahalılaşması nedeniyle artık eskisi kadar rahat para harcayamıyorum. Ev fiyatları, benzin fiyatları. Tüm bunlar pek iyi değil. Umarım fiyatlar düşer. Tüm bu savaşlar, İran savaşı ve benzeri şeyler yüzünden benzin fiyatlarının yükselmesi gibi durumlar varken pek emin değilim. Umarım düşer. Sadece barış istiyorum ve umarım düşer çünkü bu durum sadece beni değil, buradaki herkesi etkiliyor. Buraya benzin almaya gelen herkesi etkiliyor. Biz buradan benzin alıyoruz. Galon başına 4 dolar saçmalık. Eskiden galon başına 2 dolara depomu doldururdum. Şu anki fiyatın neredeyse iki katı. Daha da artacağını söylüyorlar. Umarım düşer" ifadelerini kullandı.

"Fiyatların düşeceğine dair umut var"

Oscar Tillman ise fiyat artışlarının araç kullanım alışkanlıklarına göre farklı etkiler oluşturduğunu ifade ederek, "Bu büyük ölçüde ne kadar araba kullandığımıza bağlı, ama ben normalde o kadar uzun yol yapmıyorum, o yüzden pek açıkçası, bu beni o kadar da etkilemiyor" dedi. Tillman, "Fiyatların tekrar düşeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Duruma göre değişir. Dünyadaki gelişmelere falan bağlı yani. Tabii ki yani, dünya çok daha iyi bir hale gelirse, evet, benzin fiyatları normale dönecektir. Yani, şu anda zor zamanlar yaşadığımızı biliyorum. Dünyanın her yerinde bazı insanlar zor zamanlar yaşıyor. Ama, yani, diğerleri için, herkesin iyiliği için fiyatların düşeceğine dair umut var" cevabını verdi.

Uzmanlardan yaz ayları için yeni uyarı

Enerji uzmanları, son günlerde yaşanan sınırlı fiyat gerilemesine rağmen yaz aylarında akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmaya devam edebileceği konusunda uyarıyor. Analistler, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek muhtemel gerilimlerin petrol piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Yaz seyahat sezonuyla birlikte artan talebin de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı değerlendirilirken, bazı uzmanlar ulusal ortalama benzin fiyatının yeniden galon başına 5 dolar seviyesine yaklaşabileceğini ifade ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi ise bölgedeki arz endişelerinin azalması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde kademeli bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Ancak uzmanlar, kısa vadede sürücülerin yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini ve benzin maliyetlerinin önümüzdeki haftalarda da Amerikan ekonomisinin en önemli gündem başlıklarından biri olmayı sürdüreceğini vurguluyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı