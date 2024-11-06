Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu

Resmi olmayan verilere göre, ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 24'ünde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 230, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 209 delege elde etti.

Oy sayımı devam ederken, Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti.

73 BİN 886 DOLARDAN İŞLEM GÖRDÜ

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para biriminin fiyatı, 75 bin 11 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 06.30 itibarıyla 73 bin 886 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.

TESLA HİSSELERİ VE TRUMP'IN ŞİRKETİ DEĞER KAZANDI

Diğer yandan, eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group hisselerinde de yaklaşık yüzde 17'lik bir artış yaşandı. Ayrıca Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerinde yüzde 4'ün üzerinde bir yükseliş görülmesi dikkat çekti.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, başkanlık seçiminin ve Kongre'deki güç dağılımının piyasalara etkisinin büyük olabileceğini belirtiyor. Özellikle seçim sonuçlarının, harcamalar ve vergi politikalarında değişim yaratması bekleniyor. Ayrıca yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararını da yakından takip ediyor.