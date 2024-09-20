AB Ortak Tarım Politikaları Toplantısı Samsun'da Yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikaları (OTP) Toplantısı Amasya ve Tokat illerinin de katılımı ile Samsun merkezli olarak yapıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AB tarafından 27 ülkeye 378,5 milyar euro tahsis edildiğini, bu fondan hak ettikleri yatırımları almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AB'nin tarım sektörünün hem yerel hem de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlamak amacıyla oluşturduğu AB Ortak Tarım Politikası Yönetmeliği Aralık 2021'de kabul edilerek uygulamaya konuldu. AB Ortak Tarım Politikalarının Türkiye'de uygulanması amacıyla 26 bölge koordinatörlüğü oluşturuldu. Program kapsamında Samsun merkezli, Amasya ve Tokat illerinin de içerisinde bulunduğu Bölgesel İzleme-Değerlendirme Komite Toplantısı, Samsun Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı'nca koordineli olarak Samsun'da bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "AB- Ortak Tarım Politikaları (OTP) uzun vadeli gıda güvenliğini sağlamak için akıllı, sürdürülebilir, rekabetçi, dirençli çeşitlendirilmiş bir tarım sektörüne geçişi amaçlamaktadır. Yeni OTP ile özellikle desteklemelerin adil bir şekilde dağıtılması ve yeni nesil Avrupalı çiftçilerin geleceğinin güvence altına alınması konusunda çalışmalarına öncelik vermektedir. Ortak tarım politikası stratejisi güvenli, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli gıda sağlayan, sürdürülebilir bir şekilde üretilen ve çevre, hayvan refahı, gıda güvenliği gibi konularda tüketici standartlarına saygı duyan modern pazar odaklı bir tarım sektörünü ve ayrıca daha geniş kırsal ekonomiye yatırımı desteklemektedir. Bu program, tarım sektörü dahil, kırsalın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için hemen tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır ve bu nedenle hemen tüm sektörleri içerisine alan katılımcı bir faaliyet yürütülecektir" dedi.

"378,5 milyar euro AB fonu tahsis edildi"

Tarım politikaları kapsamında 27 ülkeye 378,5 milyar euro tahsis edildiğinin altını çizen Sağlam, "AB Ortak Tarım Politikaları (OTP) kapsamında Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 27 ülkeye 2021-2027 dönemi için OTP harcama programlarına 378,5 milyar euro AB fonu tahsis edilmiştir ve bu fonların 264 milyar euroluk kısmı 2023-2027 dönemindeki AB'nin çevre ve iklim değişikliği önlemlerine katkıda bulunmak üzere ortak tarım politikaları stratejik planlarına tahsis edilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında ülkemiz genelinde 26. Bölge Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bu politika kapsamında artık Samsun, Amasya ve Tokat illerimiz birlikte hareket edecek olup Samsun merkezli Amasya ve Tokat illerimiz ile birlikte bölge koordinatörlüğü faaliyetlerimiz Samsun Valiliğimiz koordinatörlüğünde ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz Sekreteryalığında yürütülecektir. Bu fondan, bölgemize hak ettiği yatırımları almak ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için tüm ekiplerimiz ile birlikte elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey ise OTP Programıyla IPARD Programını da içine alan çok daha geniş kapsamlı bir ağ oluşturulmaya çalışıldığını, Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı hazırlık çalışmalarının, IPARD Programı kapsamındaki teknik destek tedbirinden finanse edildiğini, OTP ağı kurulmasındaki temel gerekçenin program ve faaliyetler arasında eş güdümü sağlamak ve mükerrerliği ortadan kaldırmak olduğunu, kalkınma plan ve programlarının katılımcı bir anlayışla ve özellikle yerel aktörlerin katkısıyla beraber oluşturulması, izlenmesi ve iyi uygulamaların paylaşılması olduğunu, diğer yandan IPARD Programı kapsamında yürütülmekte olan temel başlıklardan birinin de LEADER olarak adlandırılan 'Kırsal Ekonominin Kalkındırılması için Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar'la ilgili kırsal odaklı çalışmalar olduğunu ve bu amaçla ilçelerde kurulan yerel eylem grubu dernekleri vasıtasıyla ilçelerin potansiyelinin harekete geçirilmesinin amaçlandığını, bu kapsamda yüzde 100'ü hibe olarak verilen finansman desteğinin yanında teknik destek de sağlandığını ve Samsun'da YEG derneklerine tahsis edilen 56 milyon TL'den bugüne kadar yaklaşık 40 milyon lirasını kullanıldığını söyledi.

Program, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı'ndan Ziraat Mühendisi Harun Sünbül'ün Ortak Tarım Politikaları ve LEADER hakkında sunumu ile devam etti. Toplantı daha sonra Samsun, Amasya ve Tokat'tan gelen tüm katılımcıların ve sektör temsilcilerinin ortak çalışmasıyla ve Bölgesel Yerel Kalkınma Stratejik Planı hazırlık çalışmalarıyla son buldu.

Toplantıya ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Amasya Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekli, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Tokat İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ümit Ok, 3 ilin TKDK il koordinatörleri, bağlı kuruluşların yöneticileri, orman teşkilatı yöneticileri, ortak tarım politikaları izleme ve değerlendirme kurulu üyeleri, kalkınma ajansları, ziraat odaları, üretici örgütleri başkanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyeleri, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplum Müdürlüğü temsilcileri ile STK'lar, çiftçi temsilcileri, özel sektör temsilcileri olmak üzere toplam 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. - SAMSUN