AB, Hürmüz Boğazı ve Enerji Fiyatlarını Yakından Takip Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, İran'da yaşananların ardından enerji ürünlerinin fiyatlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Pinho, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları sonrası dikkatlerin yoğunlaştığı Hürmüz Boğazı ve enerji fiyatlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Çok açık biçimde belirteyim Hürmüz Boğazı kapalı değil." diyen Pinho, enerji ürünlerinin fiyatlarına ilişkin gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Pinho, enerji fiyatlarının son günlerde çok dalgalı olduğunu anımsatarak, bu aşamada bir eylem planlamadıklarını vurguladı.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG ticaretinin kilit noktası konumunda bulunuyor.

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'inin ulaştırılması için kullanılan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticareti, dünyadaki toplam petrol tüketiminin de beşte birini karşılıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor.

İran'ın petrol ihracatının büyük bir kısmı, Hürmüz Boğazı üzerinden Çin'e sevk ediliyor.

Benzer şekilde Irak petrolünün yüzde 85'i de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Hürmüz Boğazı'ndan taşınan toplam petrolün yüzde 35'ini Suudi Arabistan, yüzde 20'sini Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 17'sini Irak'ın ihracatı oluşturuyor.

Ayrıca, küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor. Katar'ın Hürmüz Boğazı'ndaki LNG ihracatının yüzde 87'si Asya'ya, yüzde 13'ü Avrupa ülkelerine gönderiliyor.