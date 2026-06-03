AB'den üye ülkelere reform ve yatırım çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere, rekabet gücünün artırılması, enerji bağımlılığının azaltılması, savunma ve enerji yatırımlarının hızlandırılması ile sosyal uyumun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi politikalarına yönelik tavsiyeler içeren "2026 Avrupa İlkbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, "Büyük jeopolitik değişimlerin ve gerilimlerin yaşandığı bir dönemde AB'nin ekonomik ve sosyal direncini ve uyumunu sürdürmesi için rekabet gücünü ve stratejik özerkliğini güçlendirmeye devam etmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Ekonomik ortamın derin jeopolitik belirsizlik ve yoğunlaşan küresel rekabet içerdiğine işaret edilen çalışmada, devam eden küresel gerilimler, artan güvenlik riskleri ve giderek daha şiddetli hale gelen iklim değişikliği etkilerinin yaşandığı belirtildi.

Çalışmada, enerji fiyat dalgalanmaları ve yükselen küresel tarifelerin yaşam maliyetini artırmaya, tedarik zincirlerini zorlamaya ve işletme maliyetlerini yükseltmeye devam ettiği belirtilerek, "Bu gelişmeler, çeşitli zayıflıkları ortaya çıkarıyor ve Avrupa'nın uzun süredir devam eden, düşük verimlilik artışı ve inovasyonla bağlantılı zorluklarını daha da ağırlaştırıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Mali sürdürülebilirliği korurken, rekabet gücünün, stratejik özerkliğin, ekonomik ve sosyal dayanıklılığın ve uyumun güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan çalışmada, "Artan küresel gerilimler, yükselen güvenlik riskleri ve iklim kaynaklı zorluklar ile dalgalı enerji fiyatları ve devam eden hayat pahalılığı baskıları Avrupa ekonomisi üzerinde yük oluşturmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Çalışmada, üye ülkelere mali sürdürülebilirliği sağlama, makroekonomik istikrarı koruma, inovasyon açığını kapatma, AR-GE yatırımlarını artırma, iç piyasadaki engelleri azaltma, gereksiz düzenlemelerden kurtulma, düzenleyici çerçeveyi sadeleştirme, temiz enerji dönüşümünü hızlandırma, elektrik şebekelerini güçlendirme, enerji güvenliğini artırma, iklim hedeflerine uyum sağlama, tamamlayıcı emeklilik sistemleriyle tasarrufları teşvik etme, dijital dönüşümü teşvik etme, nitelikli istihdamı artırma, eğitimi iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirme, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltılma, konutların daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirilmesi tavsiye edildi.

AB Komisyonu, çalışmada üye ülkelerin AB mali kurallarına uyumunu da değerlendirdi.

Malta için yürürlükteki aşırı bütçe açığı prosedürünün kaldırılması önerilirken, bütçe açığı kriterlerini ihlal ettiği değerlendirilen Bulgaristan hakkında yeni aşırı açık prosedür başlatılması tavsiye edildi. Bulgaristan'ın bütçe açığının 2026'da GSYH'nin yüzde 4,1'ine ve 2027'de yüzde 4,3'üne ulaşarak AB eşiğini aşması bekleniyor.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırların aşılması durumunda uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

AB, üye ülkelerin savunma harcamalarına bütçe kurallarında esneklik tanıyor.

Enerji yatırımlarına bütçe esnekliği sinyali

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, çalışmaya ilişkin Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, üye ülkelere savunma harcamaları için tanınan mali esnekliğin bir kısmının fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçiş yatırımlarının finansmanında kullanılabileceğini belirtti.

Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan enerji şokunun etkisini dikkate aldıklarını dile getiren Dombrovskis, "Avrupa enerji sisteminin yapısal direncini güçlendirmeye ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırmaya yönelik önlemlerin, mali çerçeve içindeki mevcut esneklikten yararlanabileceğine karar verdik." dedi.

Dombrovskis, bir üye ülkenin talebi üzerine, savunma için mevcut ulusal istisna maddesinin kapsamının enerji destek önlemlerini içerecek biçimde bir miktar genişletilebileceğini ifade etti.

İtalya'da hükümet, AB'den artan enerji maliyetleri nedeniyle birlik bütçe kurallarında esneklik talep etmişti.