70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
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Küresel ekonomik kriz son dönemde Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma ise 1955 yılında kurulan Uslu Gıda oldu. Mali darboğazdan çıkmayı başaramayan gıda devi konkordato talebinde bulundu.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas gerçeğiyle karşı karşıya kalan firmalara bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1955 yılında kurulan Uslu Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek bir yıllık kesin mühlet kararı verdi.

MALİ DURUMU DÜZELTMEYİ HEDEFLİYORLAR

Bu süreçte Uslu Gıda'nın borçları yeniden yapılandırılacak, yeni icra takipleri başlatılamayacak ve mevcut takipler durdurulacak. Üç kuşaktır süt ürünleri, zeytin ve türevleri üreten aile şirketi, bu kararla mali durumunu düzeltmeyi hedefliyor.

70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

MERKEZİ 1994'TE İSTANBUL'A TAŞINDI

Uslu Gıda, İbrahim Uslu tarafından Çan'da kurulan bir peynir mandırasıyla ticaret hayatına adım attı. 1994'te merkezini İstanbul'a taşıyan şirket, 2011'de Çanakkale'ye geri döndü. İnek, koyun ve keçi peynirinden tam yağlı kaşar, yoğurt ve kaymağa kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, Çan'daki modern mandırasında hijyenik koşullarda üretim yapıyor. Ayrıca, çiftliklerinden topladıkları zeytinlerle zeytinyağı ve diğer türevleri de üretiyor.

70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

KONKORDATO TALEP ETTİ

Konkordato, mali sıkıntı yaşayan şirketlerin borçlarını yapılandırarak iflastan kurtulmasını sağlayan bir yasal süreç. Uslu Gıda, bu süre zarfında alacaklılarla anlaşarak faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Mahkemenin verdiği bir yıllık mühlet, şirketin finansal toparlanma için stratejiler geliştirmesine olanak tanıyacak.

Uslu Gıda, Çanakkale'nin verimli topraklarından aldığı ilhamla Türkiye'nin dört bir yanına hızlı kargo ile ürünlerini ulaştırıyor. Yöresel peynir çeşitlerinden zeytinyağına kadar her üründe kaliteyi ön planda tutan firma, "sıradan olmayan lezzetler" sunmayı vizyon ediniyor.

70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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