7. ARGE ve İnovasyon Zirvesi Türkiye'de Başlıyor

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen 7. ARGE ve İnovasyon Zirvesi ve Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YTÜ ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın ev sahipliğinde Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenecek zirve, akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Savunma sanayisinden biyoteknolojiye, oyun ekonomisinden enerji dönüşümüne uzanan birçok alanda değerlendirmelere sahne olacak zirve, 26-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Yavuz Sarı, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, YTÜ Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlayacak.

Açılışın ardından protokol üyeleri, yerli ve milli projelerin sergilendiği fuar alanını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Savunma teknolojilerinden küresel yatırımlara

Fuar alanındaki incelemelerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Türkiye'nin son yıllardaki yüksek teknoloji çalışmalarını "Biz Yaptık" temasıyla değerlendirecek.

Zirvenin ilk gününde düzenlenecek "Yeni Nesil Savunma Teknolojileri: ARGE Liderlerinden Strateji, İnovasyon ve Yol Haritası" panelinde, Türkiye'nin öncelikli alanlarından biri olan savunma sanayisi ele alınarak sektörün kurmayları savunma doktrinlerini değiştiren teknolojileri masaya yatıracak.

Öğleden sonraki oturumda, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın ana konuşmacı olarak yer alacağı bölümde insan kaynakları ve yetenek yönetimi ele alınacak.

Günün devamında gerçekleştirilecek "Uluslararası Yatırım ve Proje Fırsatları" paneliyle "Proptech Liderleri Networking Etkinliği", gayrimenkul teknolojileri ve sınır ötesi yatırım olanaklarına odaklanacak.

Biyoteknoloji ve enerjide yeni ufuklar

Zirvenin ikinci gününde, sağlık ve yaşam bilimlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Başkanı Ercan Varlıbaş, Türkiye'deki biyoteknoloji ekosisteminin gelişim potansiyelini ve gelecek projeksiyonlarını aktaracak.

Altyapı yatırımlarının teknolojiyle entegrasyonunun ele alınacağı bölümde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün konuşma yapacak.

"Enerjide Yeni Nesil Dönüşüm" başlıklı panelde, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınarak enerji teknolojilerinin girişimcilik eksenindeki geleceği değerlendirilecek.

Zirve, sanayi alanındaki büyük şirketlerin yanı sıra dijital çağın yeni aktörlerine de yer verecek. Türkiye inovasyon ekosisteminde girişim sermayesi fonlarının (VC) rolünün ele alınacağı "Geleceğe Yatırım: Girişim Ekonomisinin Yükselen Gücü" paneli, yatırımcılarla startuplar arasındaki etkileşimi güçlendirecek.

Kapanış bölümünde teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanına odaklanılacak. "Game Tech Türkiye: Türkiye'den Dünyaya Oyun Ekonomisinin Yükselişi" oturumu ve "Oyun Liderleri Networking Etkinliği" ile Türk oyun sektörünün global başarısı ve gelecek hedefleri konuşulacak.

MMG tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirve, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi, ARGE projelerinin ticarileşme sürecini hızlandırmayı ve nitelikli insan kaynağını sektörle buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik, iki gün boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmeleriyle yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak.