62'nci Şam Uluslararası Fuarı Açıldı, Suriye İle Transit Ticaret Dönemi Başlıyor

ŞAM Uluslararası Fuarı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı. Bakan Bolat, "Transit ticaret yarınki denemeyle başlamış olacak. Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a, diğer körfez ülkelerine kadar Suriye ve Ürdün'ü geçecek transit ticarette Suriye, 2011 öncesinde olduğu gibi yeniden transit ticaret geçiş ülkesi olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkentinde 62'nci Şam Uluslararası Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda düzenlenen fuarda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve çok sayıda katılımcı da yer aldı. Türkiye, 27 Ağustos- 5 Eylül 2025 tarihlerinde Suriye'nin en köklü ticaret fuarı olan 62'nci Şam Uluslararası Fuarına, firma ve ihracatçı birliklerinden oluşan toplam 33 stant ile yaklaşık 800 metrekare alanda katılım sağladı. Suriye medeniyetini ve kültürünü dünyaya tanıtan fuar, bu sene 'The Pride of the East Begins in Damascus' 'Doğu'nun gururu Şam'dan başlamaktadır' sloganı ile icra ediliyor.

'YENİ İLERLEMELERİNİ GÖRMEKTEN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ'

Fuarın açılış töreninde konuşan Bakan Bolat, "8 Aralık'tan bu yana gündemimizin her zaman en önemli başlıklarından biri olan Suriye'nin yeniden imarı ve Suriye'yle her alanda, diplomasiden savunmaya, ticaretten sanayiye, tarımdan hizmetlere, ulaştırmadan enerji alanına ve altyapıya varıncaya kadar karşılıklı iş birliği için yoğun bir şekilde Suriyeli bakan arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnanıyoruz ki yeni Suriye, halkıyla, yönetimiyle, inşallah kısa bir sürede daha güçlü olarak dünya sahnesinde ekonomisiyle, istikrarıyla, savunmasıyla, diplomasisiyle çok başarılı bir şekilde yerini alacaktır. Şara ve hükümetinin son 7 ay içinde buraya her gelişimizde yeni başarılarını, yeni ilerlemelerini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz burada, 62'nci Uluslararası Şam Fuarı'nda Türk özel sektörüyle ve hükümet kuruluşlarıyla beraber bin metrekareye yakın büyük bir pavilyonla ve 500'e yakın iş insanıyla katılmış bulunuyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Suriye'nin yeni yönetimini, halkını ve ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'2011 ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ TRANSİT TİCARET GEÇİŞ ÜLKESİ OLACAK'

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Bakan Bolat, "Ticarette, gümrükler, ticaretin artması, yatırımlar noktasında da karşılıklı anlaşmalarımız yapılıyor. Malum Şam Havalimanı'nı bir Türk konsorsiyumu inşa edecek. Yine Suriye'de Türk şirketlerinin olduğu konsorsiyum 5 bin megavatlık enerji yatırım anlaşması imzaladı. Diğer alanlarda da orta, küçük ve büyük ölçekte yatırımlar, ticaret, gümrük iş birliği bütün hızıyla devam ediyor. Bugünkü ziyaretimiz de fuar açılışından önce Suriye Gümrükler İdaresi Başkanı'yla uzun bir toplantı yaptık. ve ortak gümrük komitesinin kurulması ve de karşılıklı teknik işbirliği noktasında bu anlaşma imzalandı. En önemlisi de yarın çok önemli bir gün gümrüklerde. Transit ticaret yarınki denemeyle başlamış olacak. Türkiye'den başlayıp Suudi Arabistan'a, diğer körfez ülkelerine kadar Suriye ve Ürdün'ü geçecek transit ticarette Suriye artık yeniden, 2011 öncesinde olduğu gibi transit ticaret geçiş ülkesi olacak. Bu hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem diğer bölge ülkelerine uluslararası ticaretin artması noktasında önemli bir fayda sağlayacak" diye konuştu.